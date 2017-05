Ανέκδοτες φωτογραφίες από το σύμπαν του «Star Wars» [photos]

May the 4th be with you!

Τον Τσιουμπάκα τον ξέρετε. Τον φωτογράφο...Τσιουμπάκα;

Δείτε το ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό του Πίτερ Μέιχιου (ο θρυλικός Τσουμπάκα) με φωτογραφίες που τράβηξε ο ίδιος κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης τριλογίας και γιορτάστε την Star Wars Day (4η Μαΐου) με λίγη νοσταλγία. Φέτος συμπληρώνονται άλλωστε 40 χρόνια από την πρεμιέρα της διαστημικής saga του Τζορτζ Λούκας!

