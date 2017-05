«You Are Stronger Than This»: Δείτε το αποκλειστικό κλιπ της «Wonder Woman»

Η Νταϊάνα από τα Θεμίσκυρα, της μυθικής πρωτεύουσας της χώρας των Αμαζόνων, πρόκειται να έρθει αντιμέτωπη με το μέλλον της και προβλέπεται...wonder!

Ένα σχεδόν χρόνο μετά το εντυπωσιακό της κινηματογραφικό ντεμπούτο στην ταινία του Ζακ Σνάιντερ, «Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης», η ελληνίδα Αμαζόνα, Γουόντερ Γούμαν, ετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη σόλο ταινία της. Στον ομώνυμο ρόλο της Νταιάνα Πρινς/Γουόντερ Γούμαν θα δούμε και πάλι την ακαταμάχητη Γκαλ Γκαντότ, ενώ η σκηνοθεσία είναι της Πάτι Τζένκινς («Monster», «The Killing»).

Πριν να γίνει γνωστή ως η Γουόντερ Γούμαν, ήταν η Νταϊάνα, πριγκίπισσα των Αμαζόνων, εκπαιδευμένη να είναι μια ανίκητη πολεμίστρια. Μεγαλωμένη σε ένα προστατευμένο από τον κόσμο, παραδεισένιο νησί, η ζωή της αλλάζει, όταν ένας Αμερικάνος πιλότος πέφτει στις ακτές του νησιού της και της λέει για ένα μεγάλο πόλεμο που εξαπλώνεται στον έξω κόσμο. Η Νταϊάνα θα αποφασίσει να αφήσει τον κόσμο της, πεπεισμένη ότι μπορεί να σταματήσει την απειλή. Πολεμώντας δίπλα στους ανθρώπους, σε έναν πόλεμο χωρίς προηγούμενο, η Νταϊάνα θα ανακαλύψει το εύρος των δυνάμεων της… και μαζί το πραγματικό της πεπρωμένο.

Διπλά στην Γκαλ Γκαντότ θα δούμε επίσης τους: Κρις Πάιν (ταινίες «Star Trek») ως τον Κάπτεν Τρέβορ, Κόνι Νίλσεν («Gladiator»), Ρόμπιν Ράιτ («The Girl with the Dragon Tattoo», «House of Cards»), Ντέιβιντ Θιούλις (ταινίες «Harry Potter», «The Theory of Everything»), Ντάνι Χάστον («Clash of the Titans», «X-Men Origins: Wolverine»), Ελένα Ανάγια («The Skin I Live In»), Γιούεν Μπρέμνερ («Exodus: Gods and Kings», «Snowpiercer»), Σαίντ Ταγκμάουϊ («American Hustle»), και Λούσι Ντέιβις («Shaun of the Dead»). Η Τζένκινς σκηνοθετεί από ένα σενάριο των Άλαν Χάινμπεργκ και Τζοφ Τζονς, σε ιστορία των Ζακ Σνάιντερ και Άλαν Χάινμπεργκ.

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην Μεγάλη Βρετανία, την Γαλλία και την Ιταλία.

Η ταινία «Wonder Woman» βασίζεται στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Γουίλιαμ Μούλτον Μάρστον και κυκλοφόρησαν στα comics της DC Entertainment.



Δείτε το αποκλειστικό κλιπ που σας εξασφαλίσαμε και υπομονή για περισσότερη «Wonder Woman»! Η ταινία «Wonder Woman» κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες στις 8 Ιουνίου 2017 από την Tanweer.