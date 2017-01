Χρυσά Βατόμουρα 2017: Batman V Superman V Zoolander!

Τα Χρυσά Βατόμουρα ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες τους για τα 37α Βραβεία Razzie, όπου οι χειρότεροι της χρονιάς έχουν δικαίωμα στη νίκη!

Από τον Πάνο Γκένα

Όχι ότι ενδιαφέρει κανέναν στ’ αλήθεια, αλλά η απολαυστική παράδοση που θέλει τους χειρότερους της χρονιάς να μονοπωλούν το ενδιαφέρον μια ημέρα πριν από την απονομή των Όσκαρ συνεχίζεται! Ειδικά φέτος η κινηματογραφική σοδειά του 2016 θεωρήθηκε τόσο...κακή, που τα βραβεία πρόσθεσαν 6 υποψηφίους σε κάθε μία από τις κατηγορίες.

Την κούρσα οδηγούν το κουρασμένο «Zoolander Νο 2» και η κινηματογραφική μονομαχίαπου απογοήτευσε «Batman V Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης», ενώ η κατηγορία Χειρότερης ταινίας συμπεριλαμβάνει τα «Άτακτος Παππούς», «Θεοί της Αιγύπτου» και «Ημέρα Ανεξαρτησίας: Νέα Απειλή», ενώ στις ερμηνείες ξεχωρίζουν οι Μπεν Άφλεκ, Τζόνι Ντεπ, Τζούλια Ρόμπερτς και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Τα 37α Χρυσά Βατόμουρα θα απονεμηθούν στις 25 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά οι χειρότεροι

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης

Άτακτος Παππούς

Θεοί της Αιγύπτου

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Ημέρα Ανεξαρτησίας: Νέα Απειλή

Zoolander No. 2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Μπεν Άφλεκ / Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης

Τζεραρντ Μπάτλερ / Θεοί της Αιγύπτου & Το Λονδίνο Έπεσε

Χένρι Κάβιλ / Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης

Ρόμπερτ Ντε Νίρο / Άτακτος Παππούς

Ντινές Ντι' Σούζα / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Μπεν Στίλερ / Zoolander No. 2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Μέγκαν Φοξ / Χελωνονιντζάκια 2

Τάιλερ Πέρι / BOO! A Madea Halloween

Τζούλια Ρόμπερτς / Η Γιορτή της Μητέρας

Μπέκι Τέρνερ / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Ναόμι Γουότς / Η Τριλογία της Απόκλισης: Αφοσίωση & Shut-In

Σέιλιν Γούντλεϊ / Η Τριλογία της Απόκλισης: Αφοσίωση

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ Β' ΑΝΤΡΙΚΟΣ

Νίκολας Κέιτζ / Σνόουντεν

Τζόνι Ντεπ / Η Αλίκη Μέσα από τον Καθρέφτη

Γουίλ Φέρελ / Zoolander No. 2

Τζέσι Άιζενμπεργκ / Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης

Τζάρεντ Λίτο / Ομάδα Αυτοκτονίας

Όουεν Γουίλσον / Zoolander No. 2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ

Τζούλιαν Χιου / Άτακτος Παππούς

Κέιτ Χάντσον / Η Γιορτή της Μητέρας

Όμπρεϊ Πλάζα / Άτακτος Παππούς

Τζέιν Σέιμουρ / Fifty Shades of Black

Σίλα Γουάρντ / Η Αλίκη Μέσα από τον Καθρέφτη

Κρίστεν Γουίγκ / Zoolander No. 2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

Μπεν Άφλεκ & Χένρι Κάβιλ / Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης

Οποιοδήποτε θεϊκό ζευγάρι / Θεοί της Αιγύπτου

Τζόνι Ντεπ και το Κοστούμι του / Η Αλίκη Μέσα από τον Καθρέφτη

Όλο το κάποτε αξιοσέβαστο καστ / Κρυφή Ομορφιά

Τάιλερ Πέρι & η περούκα του / BOO! A Madea Halloween

Μπεν Στίλερ & Όουεν Γουίλσον / Zoolander No. 2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Ντινές Ντι'Σούζα & Μπους Σκούλεϊ / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Ρόλαντ Έμεριχ / Ημέρα Ανεξαρτησίας: Νέα Απειλή

Τάιλερ Πέρι / BOO! A Madea Halloween

Άλεξ Πρόγιας / Θεοί της Αιγύπτου

Ζακ Σνάιντερ / Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης

Μπεν Στίλερ / Zoolander No. 2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΠΡΙΚΟΥΕΛ, ΡΙΜΕΪΚ, ΣΙΚΟΥΕΛ

Η Αλίκη Μέσα από τον Καθρέφτη

Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης

Fifty Shades of Black

Ημέρα Ανεξαρτησίας: Νέα Απειλή

Χελωνονιντζάκια 2

Zoolander No. 2

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης

Άτακτος Παππούς

Θεοί της Αιγύπτου

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Ημέρα Ανεξαρτησίας: Νέα Απειλή

Ομάδα Αυτοκτονίας