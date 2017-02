Τρέιλερ: Η δεύτερη σεζόν «Stranger Things» έρχεται το Halloween

Η δεύτερη σεζόν του «Stranger Things» έχει τρέιλερ και εμείς ανυπομονούμε ήδη για το πιο «stranger» Χάλογουιν!

Από τον Πάνο Γκένα

Αν είστε από εκείνους που τα καλοκαιρινά βράδια σας έγιναν ακόμη πιο μυστηριώδη βλέποντας το «Stranger Things» του Netflix, θα αναγνωρίσατε τις νοσταλγικές αναφορές που επιφύλαξε η δημιουργική ομάδα της σειράς σε όλους όσους αγάπησαν τη μεγάλη οθόνη τη δεκαετία του '80.

Ένα τηλεοπτικό love letter στη δεκαετία που μας σύστησε την ανήλικη συγκινησιακή δύναμη του σινεμά του Σπίλμπεργκ, μας βούτηξε στα ανατριχιαστικά λογοτεχνικά νερά του Στίβεν Κινγκ, μας χάρισε αϋπνίες δανειζόμενο τους sci-fi εφιάλτες του Τζον Κάρπεντερ. Το «Stranger Things» ήταν ικανό να φρεσκάρει τη μνήμη όλων όσων έζησαν το '80 σε μία σκοτεινή αίθουσα και παράλληλα να υπερθεματίσει τρυφερά τις ταινίες που μας συντρόφευσαν.

Οι δημιουργοί Ματ και Ρος Ντάφερ έχουν κατά καιρούς μοιραστεί ελάχιστες πληροφορίες για το τι να περιμένουμε, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο εκτελεστικός παραγωγός Σον Λέβι, δήλωσε πως η επόμενη σεζόν θα είναι «μεγαλύτερη και πιο σκοτεινή».

Με δεδομένο πως η μυθολογία της σειράς θα επεκταθεί, με σκοπό να κατανοήσουμε περισσότερο τον «υπόκοσμο», ο Λέβι προσθέτει πως η «απειλή που είχε καταλάβει τον Γουίλ Μπάιερς στην πρώτη σεζόν, έχει μεγαλώσει. Δεν μπορώ να πω περισσότερα! Η δεύτερη σεζόν έχει ένα μεγαλύτερο καστ και παραμένει πιστή στο είδος της μαγικής αφήγησης που γνωρίσαμε στην πρώτη σεζόν...Τώρα που έχουμε κάνει μια σεζόν, γνωρίζουμε ακριβώς τους χαρακτήρες μας. Τους έχουμε μάθει και μπορούμε να τους πάμε στο επόμενο επίπεδο».

Δείτε το τρέιλερ που έκανε πρεμιέρα στο χθεσινό Super Bowl παρακάτω.

Αυτό που ξέρουμε -πάντα από το στόμα των δημιουργών- είναι πως η πλοκή θα διαδραματίζεται το φθινόπωρο του 1984, ενώ στο καστ έχει προστεθεί και ο Σον Όστιν («The Goonies») στο ρόλο του Μπομπ Νιούμπι, ενός καλόκαρδου πρώην nerd που υπήρξε συμμαθητής της Τζόις (Γουινόνα Ράιντερ). Οι τίτλοι των επεισοδίων έχουν ανακοινωθεί και είναι οι (προσοχή spoilers):

- MadMax (άμεση αναφορά στην ταινία του Τζορτζ Μίλερ που κυκλοφόρησε το 1979 - λάβετε και υπόψη πως ο δεύτερος κύκλος εκτυλίσσεται το 1984, ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει το Thunderdome)

-The Boy who Came Back to Life (θα μπορούσε να αναφέρεται στην...Eleven; )

-The Pumpkin Patch (πιθανή αναφορά στο «Alien» με τα αυγά του που μοιάζουν σαν κολοκύθες)

-The Palace (πιθανή αναφορά στο Pankot Palace του Ιντιάνα Τζόουνς στο Ναό του Χαμένου Θησαυρού; )

-The Storm (εδώ μάλλον θα παίξει αρκετά το παιχνίδι με τα ταξίδια στα παράλληλα σύμπαντα και την δύναμη που επιδεικνύει η Eleven για να τα κάνει - στον πρώτο κύκλο, η Γουινόνα Ράιντερ βοηθάει την Eleven να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στον Άλλο κόσμο μέσω μιας πισίνας νερού και με την βοήθεια του ηλεκτρισμού)

-The Pollywog (στο τελευταίο επεισόδιο του πρώτου κύκλου βλέπουμε τον Γουίλ να «παίζει» με τον Άλλο κόσμο και τα τέρατα που ακόμα τον επισκέπτονται -ή βρίσκονται μέσα του-. Κι αν το Demogorgon άφησε μέσα του, ζωή; - Pollywog είναι μια άλλη λέξη για τα (περίεργα) μικρά πλάσματα τύπου βατράχια).

-The Secret Cabin (θα μπορούσε να είναι ένα flashback στη ζωή της Eleven στο εργαστήριο του Hawkins και στα πειράματα που την υπέβαλλαν με το σκοτεινό δωμάτιο που επισκέπτονταν ζώντες και νεκρούς; )

-The Brain (ο εγκέφαλος του Demogorgon ή της Eleven; Ή μιλάμε για τον ίδιο εγκέφαλο; )

-The Lost Brother (ο πιο μυστηριώδης τίτλος. Μιλάει για την Eleven; για τον Γουίλ; για κάποιον που δεν έχουμε δει καθόλου στον πρώτο κύκλο; )

Μέσα σε αυτά, προσθέστε οτι κάπου θα βρει και τον χώρο της η Μπαρμπ, η άτυχη ηρωίδα που «αρπάχτηκε» από τον Demogorgon και έκτοτε αγνοούνται τα ίχνη της. Βέβαια, στο ταξίδι της Eleven, αναφέρθηκε πως είναι νεκρή (ή κάτι παρόμοι απροσδιόριστο), αλλά μήπως βρίσκεται κρυμμένη κάπου στο υποφωτισμένο παράλληλο σύμπαν και κρατάει ένα ρόλο κλειδί για τον δεύτερο κύκλο;

Το Netflix κυκλοφόρησε βίντεο εν είδει εκπομπής που αναζητά την Μπαρμπ

Επίσης, κλειδί θα είναι και ο ρόλος του σερίφη, και το περιβήτο σάντουιτς που άφησε στο δάσος για κάποιον. Αυτός ο κάποιος είναι η πεθαμένη κόρη του ή η αγνοημένη Eleven;

Χωρίς να έχουμε τι άλλο να κάνουμε, μονάχα να περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι, όταν ο δεύτερος κύκλος θα κάνει πιθανότατα την πρεμιέρα του. Κι αν μη τι άλλο έχουμε εμπιστοσύνη στα αδέρφια Ντάφερ. Πολλή.