Το Σωματείο Σκηνοθετών δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο «La La Land»

To Σωματείο Σκηνοθετών της Αμερικής DGA βράβευσε τον Ντάμιεν Σαζέλ, σφραγίζοντας την πορεία του προς το Όσκαρ.

Από τον Πάνο Γκένα

Ο Ντάμιεν Σαζέλ («La La Land») επικράτησε των Μπάρι Τζένκινς («Moonlight»), Κένεθ Λόνεργκαν («Μια Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα») και Ντενί Βιλνέβ («Arrival») βραβεύοντας τον κινηματογραφικό φόρο τιμής στο μιούζικαλ του ταλαντούχου δημιουργού. Ο Γκαρθ Ντέιβις του «Lion» μπορεί να μην κέρδισε στη συγκεκριμένη κατηγορία, απέσπασε όμως το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη.

Το βραβείο του Σωματείου Σκηνοθετών είναι ένα ασφαλές βαρόμετρο σχετικά με το αντίστοιχο Όσκαρ, μιας και στην ιστορία του θεσμού μόνο 7 φορές δεν ταυτίστηκαν οι νικητές, οπότε ο Σαζέλ ξεχωρίζει πλέον ως φαβορί στην κούρσα. «Οι ταινίες είναι παγκόσμια γλώσσα», δήλωσε στον ευχαριστήριο λόγο του, ανακαλώντας τους σκηνοθέτες του Νέου Κύματος, ενώ παράλληλα υποστήριξε τον Ασγκάρ Φαραντί που δεν θα παρευρεθεί στην τελετή λόφω του διατάγματος Τραμπ, συμπληρώνοντας «οι ταινίες είναι δυνατές, γιατί μιλούν σε όλους».

Τα 16.000 μέλη του Σωματείου παρέβλεψαν φέτος ηχηρές κινηματογραφικές συμμετοχές, όπως οι Ντέιβιντ Μακένζι («Πάση Θυσία»), Μάρτιν Σκορσέζε («Σιωπή»), Μελ Γκίμπσον (αν και προτάθηκε για Όσκαρ με το «Αντιρρησίας Συνείδησης»), Τομ Φορντ («Νυκτόβια Πλάσματα») και Ντένζελ Γουάσινγκτον («Fences»), συνήθεις υπόπτους των βραβείων τους τελευταίους μήνες.

Πέρσι το βραβείο είχε κερδίσει ο Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου για την «Επιστροφή», σηματοδοτώντας την πρώτη σερί νίκη σκηνοθέτη στην ιστορία του θεσμού, ένα χρόνο μετά το «Birdman».

Διαβάστε αναλυτικά τους νικητές παρακάτω.

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε ταινία

DAMIEN CHAZELLE - La La Land

GARTH DAVIS - Lion

BARRY JENKINS - Moonlight

KENNETH LONERGAN - Manchester by the Sea

DENIS VILLENEUVE - Arrival

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε κινηματογραφικό ντεμπούτο

GARTH DAVIS - Lion

KELLY FREMON CRAIG - The Edge of Seventeen

TIM MILLER - Deadpool

NATE PARKER - The Birth of a Nation

DAN TRACHTENBERG - 10 Cloverfield Lane

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε ντοκιμαντέρ

OTTO BELL - The Eagle Huntress

EZRA EDELMAN - O.J.: Made in America

JOSH KRIEGMAN & ELYSE STEINBERG - Weiner

RAOUL PECK - I Am Not Your Negro

ROGER ROSS WILLIAMS - Life, Animated

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε τηλεοπτική σειρά (Δράμα)

THE DUFFER BROTHERS - Stranger Things, “Chapter One: The Vanishing of Will Byers”

RYAN MURPHY - The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, “From the Ashes of Tragedy”

JONATHAN NOLAN - Westworld, “The Original”

MIGUEL SAPOCHNIK - Game of Thrones, “The Battle of the Bastards”

JOHN SINGLETON - The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, “The Race Card”



Καλύτερη Σκηνοθεσία σε τηλεοπτική σειρά (Κωμωδία)

ALEC BERG - Silicon Valley, “Daily Active Users”

DONALD GLOVER - Atlanta, “B.A.N.”

MIKE JUDGE - Silicon Valley, “Founder Friendly”

BECKY MARTIN - Veep, “Inauguration”

DALE STERN - Veep, “Mother”

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Ταινιά για την τηλεόραση ή Μίνι σειρά

RAYMOND DE FELITTA - Madoff

THOMAS KAIL & ALEX RUDZINSKI - Grease Live!

KENNY LEON & ALEX RUDZINSKI - Hairspray Live!

JAY ROACH - All the Way

STEVEN ZAILLIAN - The Night Of, “The Beach”