Το σενάριο για το σίκουελ του «Φανταστικά Ζώα» είναι έτοιμο. Τι να περιμένουμε;

Από τον Πάνο Γκένα

Η Τζ.Κ.Ρόουλινγκ πήρε την «ψηφιακή πένα» της και σύμφωνα με την προσφιλή της μέθοδο, ανακοίνωσε στο twitter πως το σενάριο για το σίκουελ του σοφιστικέ μπλοκμπάστερ της «Φανταστικά Ζώα και που Βρίσκονται» είναι έτοιμο. Φυσικά οι θαυμαστές της άδραξαν την ευκαιρία για να μάθουν περισσότερα...

Yes, I have, but I CAN'T TELL YOU ANYTHING YET, WOMAN. https://t.co/PzpjjL0OiR

Πολλοί διερωτούνται για τη μοίρα του κεντρικού χαρακτήρα του Νιουτ Σκαμάντερ (Έντι Ρέντμεϊν), παρόλο που η βασική τετράδα των ηθοποιών της πρώτης ταινίας έχει υπογράψει τουλάχιστον για τις τέσσερεις από τις πέντε ταινίες της σειράς. Τα γυρίσματα για το δεύτερο κεφάλαιο των «Φανταστικών Ζώων» δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αλλά η ταινία αναμένεται στις 16 Νοεμβρίου 2018.

Για να συνοψίσουμε, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι [ακολουθούν spoilers]:

Παρίσι, 1928

Μετά τη Νέα Υόρκη, το σίκουελ θα λαμβάνει χώρα στο Παρίσι, επιστρέφοντας τον μαγικό κόσμο της Ρόουλινγκ στην Ευρώπη. Η συνέχεια της ιστορίας θα βρεί τον Σκαμάντερ δύο χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, και όλοι ανυπομονούμε για την καλλιτεχνική διεύθυνση και τα κοστούμια του νέου κεφάλαιου.

Ο Τζόνι Ντεπ είναι ο Γκρίντελβαλντ και ο Τζουντ Λο είναι ο Ντάμπλντορ

Και εκεί που κανείς από την παραγωγή του «Φανταστικά Ζώα» δεν αποκάλυπτε τον ηθοποιό που είχε «κλειδώσει» για το ρόλο του Γκρίντελβαλντ, ο Τζόνι Ντεπ έκανε την (καλά κρυμένη) εμφάνισή του δημιουργώντας μία ιντερνετική διαμάχη για την επιλογή. Δεν ίσχυσε όμως το ίδιο και για το casting του μεγάλου αντιπάλου του, Άλμπους Ντάμπλντορ. Πολύ πριν τους Ρίτσαρντ Χάρις και Μάικλ Γκάμπον, ο ανήσυχος Τζουντ Λο, με καλλιτεχνικές συνεργασίες που ποικίλλουν (Σπίλμπεργκ, Γκίλιαμ, Ρίτσι, Μινγκέλα, Σορεντίνο κ.α.) και δυο υποψηφιότητες για Όσκαρ θα είναι ο Άλμπους Ντάμπλντορ, ο μεγαλύτερος μάγος που έζησε ποτέ και μελλοντικός καθοδηγητής του Χάρι Πότερ.

Ποια είναι η σχέση Γκρίντελβαλντ-Ντάμπλντορ; Αρχικά επιστήθιος φίλος του (ερωτευμένου μαζί του όπως αποκάλυψε πριν χρόνια η Ρόουλινγκ) Άλμπους Ντάμπλντορ και στη συνέχεια ορκισμένος εχθρός του, ο Γκρίντελβαλντ ασχολήθηκε με τους Κλήρους του Θανάτου πολύ πριν τον Χάρι Πότερ και υπήρξε μάγος που ονειρεύτηκε την παγκόσμια κυριαρχία έναντι των ανθρώπων πριν τον ...ξέρετε ποιον! Η μονομαχία του Γκρίντελβαλντ με τον Ντάμπλντορ (τους οποίους συνδέει κι ένα τραγικό μυστικό) έγραψε ιστορία στον μαγικό κόσμο της Ρόουλινγκ, μιας και πέρα από τις σπουδαίες ικανότητες των αντιπάλων, το αποτέλεσμα της μονομαχίας έκανε τον Ντάμπλντορ κάτοχο του ραβδιού από κουφοξυλιά, ενός απ' τους τρεις Κλήρους του Θανάτου.

Ο Κρέντενς και η Μόντεστι έχουν επιβιώσει

Σε μία κομμένη σκηνή του «Φανταστικά Ζώα» ο Κρέντενς (Έζρα Μίλερ) επιβιβάζεται σε ένα πλοίο, όπως και ο Νιουτ, ενώ στην ταινία η Μόντεστι έχει μείνει στο σπίτι τους. Μετά από πολλές ερωτήσεις στον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Γέιτς σχετικά με τη μοίρα τους, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι στην έναρξη της επόμενης ταινίας θα μας λυθούν οι απορίες.

Η Ζόι Κράβιτς είναι η Λέτα Λεστρέιντζ

Γνωρίζουμε ήδη από το βιογραφικό στο βιβλίο του Νιουτ Σκαμάντερ ότι τελικά παντρεύεται την Τίνα, αλλά η σχέση τους μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρη. Ο Νιουτ εξακολουθεί να έχει αισθήματα για τη Λέτα Λεστρέιντζ (ναι της γνωστής οικογένειας), ενώ φαίνεται πως δέχθηκε την αποβολή του από το Χόγκουαρτς αντί αυτής. Λογικά θα είναι μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες στην επόμενη ταινία. Σύμφωνα με τη σύνοψη του imdb:

Ο Νιουτ προσπαθεί να προχωρήσει, αλλά η Λέτα συνεχίζει να εμφανίζεται εκεί που δεν το περιμένει. Μετά από λίγο θα καταλάβει πως προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του για να του μιλήσει για τον Ντάμπλντορ, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίσει τον Γκρίντελβαλντ.

Νέα Φανταστικά Ζώα

Τι θα ήταν ένα σίκουελ του «Φανταστικά Ζώα» χωρίς νέες προσθήκες; Μόνο που αυτή τη φορά δεν θα δραπετεύσουν από τη βαλίτσα του Νιουτ και σίγουρα θα πρέπει να ενσωματωθούν πιο δημιουργικά στην πλοκή.

Υπομονή μέχρι να ανακαλύψουμε νέα φανταστικά ζώα.

Υ.Γ. Όσο για τη νέα τηλεοπτική σειρά με ήρωα τον Κόρμοραν Στράικ, που θα βασίζεται στα αστυνομικά μυθιστορήματα της Ρόουλινγκ που κυκλοφόρησαν με ψευδώνυμο (Ρόμπερτ Γκάλμπρεϊθ):

The TV series won't be too long now and I think/hope you'll love it. I've seen all but one episode and I'm delighted! https://t.co/T0lJSB6hvj