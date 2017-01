Το Outview Film Festival παρουσιάζει το πρώτο Gender Fest

27-29 Ιανουαρίου 2017 | Booze Cooperative – Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα (μετρό Μοναστηράκι) | Είσοδος ελεύθερη | Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας.

«Είσαι αγόρι ή κορίτσι, μια φράση που δεν μπορώ να αποσυνδέσω από τη ζωή μου, από την ημέρα που με θυμάμαι. Πριν καν ανακαλύψω ότι η φωνή μου ήταν πολύ μπάσα για το φύλο που μου αποδόθηκε κατά τη γέννηση μου, πριν καν ανακαλύψω «την έρημη χώρα ανάμεσα στα δυο φύλα» όπως υπέροχα την περιέγραψε η Ραντκλιφ Χολ, βρέθηκα παγιδευμένη στα 5 μου χρόνια στα χέρια ενός στρέιτ ζευγαριού που προσπαθούσε να μου βγάλει το μαγιό που φορούσα, για να δουν αν είμαι αγόρι ή κορίτσι!» Maria Cyber

Οι δυτικές κοινωνίες έχουν φτάσει επιτέλους στη στιγμή της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα ορατότητας όσο αφορά το ζήτημα της ταυτότητας φύλου. Όχι για αυτήν που αναγκαστικά επιβάλλεται και αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης με βάση το βιολογικό σου φύλο αλλά για αυτήν που εμείς θα έπρεπε να ορίζουμε και η κοινωνία αβίαστα να αποδέχεται! Αν σκεφτούμε ότι τα βιολογικά φύλα δεν είναι μόνο δύο, το εύρος του κοινωνικού φύλου είναι αυταπόδεικτα κατά πολύ μεγαλύτερο! Και πώς θα μπορούσαμε να μιλάμε για φύλα βιολογικά και κοινωνικά αν πρωτίστως δεν απαιτούσαμε την απόλυτη ισότητα μεταξύ τους αλλά ακόμα και την κοινωνική ισότητα με βάση το φύλο, την θρησκεία, την τάξη, τη φυλή!

Από την Παρασκευή 27 μέχρι και την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, το Outview Film Festival με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ –Παράτημα Ελλάδας, παρουσιάζει 3 θεματικές στα πλαίσια του πρώτου στην Ελλάδα GENDER FEST. Το GenderFest παρουσιάζει η Drag Queen Μελίτα Σκαμπώ. Μέσα από stand up comedy, ζωντανό τραγούδι αλλά και αυτοσχεδιασμούς θα παρουσιάσει το τριήμερο του GenderFest.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

The Bo(d)y in their Eyes

Μια βαθιά ματιά στην ιστορία του Trans* και Female Masculinity, πώς ξεκίνησε η ορατότητα κάποιων κοριτσιών εγκλωβισμένων στην λεσβιακή σκηνή, που επιθυμούσαν να είναι αγόρια, να ντύνονται αρρενωπά, να ορίζονται σαν αγόρια, καθώς και μια πρώτη ματιά σε ίντερσεξ υποκειμενικότητες. Από τx πρωτοπόρο φωτογράφο Del LaGrace Volcano που στις αρχές των 90’ς ο φακός τx αποθανάτιζε τους πρώτους drag kings μέχρι τον σύγχρονο φωτογράφο Amos Mac. Διαλέξεις – προβολές - meet & greet.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

A Woman Like ME

Με αφορμή την σουηδική τηλεοπτική σειρά Girls Like Us, στην οποία πέντε τρανς κοπέλες μιλούν για την πνευματική ζωή, τις σχέσεις, τα πάρτι και την απλή καθημερινή ζωή, αφιερώνουμε αυτή τη μέρα σε γυναίκες καλλιτέχνιδες και personas από το χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής και του performance art. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς θα προβληθεί πριν το Something Must Break, την ιδιαίτερη ιστορία για τη φιλία που μετατρέπεται σε έντονη αγάπη και έρωτα ανάμεσα στον androgynous Sebastian και τον Andreas που σε καμία περίπτωση δεν θεωρεί ότι είναι γκέι.

Καλεσμένες θα είναι η Vanessa Lopez, μοντέλο και πρωταγωνίστρια του Girls Like Us, η Tami T η οποία έχει ντύσει μουσικά το Something Must Break και θα κάνει live εμφάνιση στο πάρτυ του Gender Fest αλλά και η Ms. Vaginal Davis, μία από τις μούσες του Bruce LaBruce, η οποία είναι performer, παραγωγός ταινιών, μουσικός και υπέρμαχος της ταραχώδους performance αισθητικής, πιο γνωστής ως “terrorist drag” και η οποία θα μας προσφέρει ένα ξεχωριστό audiovisual performance.

Την εκδήλωση θα ανοίξει εκπρόσωπος από το Σύλλογο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)

Μετα τις προβολές και συζητήσεις, θα ακολουθήσει συναυλία της Tami T, η οποία ως τραγουδοποιός και μουσική παραγωγός διακρίνεται για τον catchy pop ήχο της αλλά και τους ειλικρινείς στίχους των τραγουδιών της μπλέκουν άφοβα ιστορίες για το σεξ και τον έρωτα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Voices of Muslim Women: Freedom and Empowerment

Σε αυτή την ενότητα δίνουμε το λόγο σε γυναίκες από το μουσουλμανικό κόσμο, μέσα από δυτικό και μη δυτικό πρίσμα. Οι γυναίκες μιλάνε μέσα από προβολές ταινιών, performances και συζητήσεις. Special guests το καλλιτεχνικό δίδυμο SAMANIA, οι οποίες μέσα από τα perfomance τους θίγουν θέματα φύλου και σεξουαλικότητας σε συνδυασμό με άλλες κατηγορίες ταυτότητας. Η ταινία τους "Cloth" πραγματεύεται την έννοια της ελευθερίας και προσφέρει τροφή για σκέψη, ειδικά όσον αφορά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ελευθερία στο δυτικό, σε αντιπαράθεση με το μη δυτικό κόσμο.

Τέλος, θα γίνει προβολή της ταινίας Casablanca Calling, η οποία ακολουθεί τρεις γυναίκες Morchidat, πνευματικές καθοδηγήτριες, στην προσπάθειά τους να διδάξουν τις αξίες της ανεκτικότητας, της συμπόνιας και της ισότητας στην μεταβατική κοινωνία του Μαρόκο.

Tη μουσική του GenderFest θα καλύπτουν με dj set οι The Beatches, 4 γυναίκες dj, που διαπρέπουν με τα πάρτι τους στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας.

To Gender Festival θα φιλοξενεί την ανατρεπτική dragκτιβίτρια με το πολύ γκλίτερ, Zackie Oh.

- Ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος για αμαξίδια αλλά για όσους το επιθυμούν θα υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό να βοηθήσει σε ό,τι χρειαστεί. Παρακαλούμε, όμως, πρώτα να επικοινωνήσετε στο email org@outview.gr ή στη σελίδα του Outview στο Facebook.

- Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση με ακουστικά.

- Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην νοηματική γλώσσα.

Αναλυτικότερες πληροφορίες στο official site: www.genderfest.gr.