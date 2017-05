Το «IT» έχει νέο τρέιλερ για να σας κάνει να φοβηθείτε τους κλόουν για πάντα

Στην περίπτωση που δεν είχατε τρομοκρατηθεί αρκετά από την πρώτη μεταφορά, η νέα διασκευή του ανατριχιαστικού μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ έρχεται για να κάνει τους κλόουν συνώνυμο του εφιάλτη. Ξανά!

Από τον Πάνο Γκένα

Για όλους όσους έχουν κλοουνοφοβία (και όχι μόνο) το «ΙΤ» είναι ταινία προς αποφυγή. Ή μήπως όχι;

Μετά το πρώτο τρέιλερ που δεν εξαντλήθηκε σε φθηνά τεχνάσματα (jump scares) και αφιέρωσε χρόνο στο να περιγράψει λίγο χώρους και χαρακτήρες, η νέα κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος «ΙΤ» του Στίβεν Κινγκ (που για σεβαστή μερίδα του κοινού είναι το πιο τρομακτικό μυθιστόρημα που έχει γραφτεί ποτέ) κυκλοφόρησε το νέο του τρέιλερ.

Σε σκηνοθεσία του Αντρέ Μουσκιέτι («Mama»), το νέο «IT» μεταφέρει τη δράση στη δεκαετία του '80 (για όσους αγάπησαν το «Stranger Things») και τα πράγματα δείχνουν αρκούντως...εφιαλτικά!

Το νέο τρέιλερ της ταινίας

Στο ρόλο του κλόουν Pennywise θα δούμε τον 25χρονο Σουηδό ηθοποιό Μπιλ Σκάρσγκαρντ (της γνωστής οικογένειας), ο οποίος θα αναμετρηθεί με την ανατριχιαστική, κλασική ερμηνεία του Τιμ Κάρι. Ο γιος τους Στέλαν Σκάρσγκαρντ και αδερφός του Αλεξάντερ, έχει πρωταγωνιστήσει στα «Hemlock Grove» και «Η Τριλογία της Απόκλισης: Αφοσίωση», και για το «ΙΤ» θα σηκώσει σίγουρα βαρύ φορτίο (και μακιγιάζ)! Να θυμίσουμε πως ο Κάρι Φουκουνάγκα («Beasts of No Nation», πρώτος κύκλος «true Detective») είχε αποχωρήσει από το πρότζεκτ λόγω δημιουργικών διαφορών, ειδικά επί του προϋπολογισμού, ενώ η New Line κατά την προσφιλή της μέθοδο («Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», «Χόμπιτ»), ήθελε να χωρίσει το βιβλίο σε 2 μέρη.

Το «ΙΤ» δημοσιεύθηκε το 1986, και η τηλεοπτική μεταφορά του το 1990 από τον Τόμι Λι Γουόλας με την αξεπέραστη ερμηνεία του Τιμ Κάρι στο ρόλο του απόκοσμου κλόουν («Pennywise the Dancing Clown»), έχει χαράξει ανεξίτηλα τη μνήμη των εφήβων της δεκαετίας του '90.

Το πρώτο τρέιλερ του «ΙΤ»

Επτά ενήλικες επιστρέφουν στην πόλη Ντέρι, όπου παλαιότερα είχαν αντιμετωπίσει ένα κακό πλάσμα που δολοφονούσε παιδιά. Το πλάσμα λεγόταν το «Αυτό» και η αγαπημένη μορφή που έπαιρνε προκειμένου να τα πλησιάσει ήταν του κλόουν. Εικοσιοκτώ χρόνια μετά, παιδιά δολοφονούνται πάλι και οι καταπιεσμένες αναμνήσεις των ενηλίκων από εκείνο το καλοκαίρι ξανάρχονται στην επιφάνεια.

Σε μία προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί η εικόνα του ανατριχιαστικού κλόουν, αλλά παράλληλα το κοστούμι να δηλώνει τις «προηγούμενες ζωές» σύμφωνα με την σχεδιάστρια Τζέινι Μπράιαν, ο νέος Pennywise θυμίζει διακριτές περιόδους της αγγλικής ιστορίας και είναι μια δραστικά διαφορετική εμφάνιση από εκείνη του Τιμ Κάρι. Οι πρώτες εικόνες του Μπιλ Σκάρσγκαρντ είχαν κυκλοφορήσει αποκλειστικά από το Entertaiment Weekly και μπορείτε να τις δείτε παρακάτω.

«Υπάρχει μια λογική less-is-more στον τρόμο», εξομολογείται ο σκηνοθέτης Αντρέ Μουσκιέτι στο Empire. «Λες και δεν θες να δείξεις το "τέρας". Ο Pennywise όμως είναι διαφορετικός. Όταν έχεις να κάνεις με τον κλόουν Pennywise σκέφτεσαι "Αυτό είναι το τέρας. Σας το δείχνω...και θα χεστείτε πάνω σας».

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Σεπτεμβρίου 2017.