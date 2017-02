Το Filmschool παρουσιάζει τις μικρού μήκους των σπουδαστών του!

Το Filmschool παρουσιάζει στον κινηματογράφο Αλεξάνδρα Europa Cinemas Digital (Πατησίων 77-79) ταινίες σπουδαστών από τα πρακτικά σεμινάρια κινηματογράφου.

Το filmschool.gr, υπεύθυνο για μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα κινηματογραφικά σεμινάρια εδώ και αρκετά χρόνια, παρουσιάζει τις μικρού μήκους ταινίες που δημιουργήθηκαν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο των σεμιναρίων του.

Τα σεμινάρια του απευθύνονται σε σπουδαστές και απόφοιτους σχολών κινηματογράφου, σε ανθρώπους που ήδη εργάζονται στη βιομηχανία, σε ηθοποιούς που τους ενδιαφέρει να αναπτύξουν την σκηνοθετική τους αντίληψη, αλλά και σε όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία πάνω στην κινηματογράφηση, καθώς τα μαθήματα και η προσέγγιση ξεκινούν από τις βασικές αρχές της σκηνοθεσίας.

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου οι ταινίες μικρού μήκους των μαθητών θα προβληθούν στον κινηματογράφο Αλεξάνδρα (Πατησίων 77-79) και το cinemag.gr σε συνεργασία με το filmschool.gr δίνουν την ευκαιρία σε 3 τυχερούς να διεκδικήσουν διπλές προσκλήσεις.

Το πρόγραμμα της προβολής

A' ΜΕΡΟΣ

"A day in the life" του Χρήστου Κουμαραδιού

"The Missing Piece" της Κατερίνας Χαραλάμπους

"The Message" του Λευτέρη Μάγγου

"Μετάβαση" της Βασιλικής Ταβλά

"Νέοι Μόνοι Ψάχνουν" του Μανώλη Ανδρουλιδάκη

"Roll the dice" του Παύλου Τζειρανίδη

"Νύχτα με φως" του Χρήστου Κυριακόπουλου

"Fish" της Ελένης Σκορδά, Γιάννη Μυτάκου, Θανάση Βακάση

"Σκιά" της Σοφίας Καλογιάννη

"The secret charm of the toilet" του Αντώνη Βαλληνδρά

Β' ΜΕΡΟΣ

"Σαρδονία" του Θωμά Κολλιόπουλου

"Blink" της Αγγελικής Πετράκη

"Le Regard" του Νικόλα Κωστή

"Η αίτηση" της Χριστίνα Διαμαντάρα

"Το όπλο ενός τζέντλεμαν" του Αλέξη Χατζηγιάννη

"Thirst" της Λίας Κάλκου

"Intervals" του Αποστόλη Κουτσιανικούλη και Άρη Παυλίδη

"Emerge" του Βασίλη Παπουτσά και Σωτήρη Βενέτη

"Σβάρα η χώρα μου" του Νώντα Γαρδέλη

Περισσότερα στη σελίδα της εκδήλωσης στο FB

Με τη συνδρομή γνωστών Ελλήνων δημιουργών και με βασικό εισηγητή τον Χρήστο Πυθαρά, το filmschool.gr οργανώνει στις 18 Φεβρουαρίου 2017 νέο Πρακτικό σεμινάριο κινηματογράφου με 102 προγραμματισμένες ώρες μαθήματος και τη συμμετοχή των Φίλιππου Τσίτου, Ευγένιου Διονυσόπουλου, Βασίλη Σταυρόπουλου και Γιάννη Γιαννακόπουλου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το σεμινάριο καλύπτει ύλη 1 ½ διδακτικού έτους του αντίστοιχου Μεταπτυχιακού προγράμματος Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου της σχολής Κινηματογράφου του Κολεγίου Καλών Τεχνών του Εδιμβούργου.

Με το πέρας του σεμιναρίου ο κάθε μαθητής θα έχει αρεστό υλικό (portfolio) να αιτηθεί αν ενδιαφέρεται σε σχολές (που ζητάνε να δούνε προηγούμενη δουλειά) σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Έναρξη: 18 Φεβρουαρίου 2017

Κάθε Σάββατο 13.00 – 18.00 και Κυριακή 14.30 – 19.30

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Για πλήρη ανάλυση σεμιναρίου και περισσότερες πληροφορίες: www.filmschool.gr

E-mail: filmschool.cp@gmail.com

Τηλέφωνα: 211 7051633 - 6974 867975