Το διεθνές ντοκιμαντέρ «Λάφυρα» ξεκινά σήμερα γυρίσματα στην Αθήνα

Με αφορμή την περίπτωση της Ισλανδίας, τα κινηματογραφικά «Λάφυρα» ευελπιστούν να ανοίξουν διάλογο για το μεγάλο ζήτημα του επαναπατρισμού των «ξεριζωμένων» πολιτιστικών θησαυρών.

Στις 8 Μαΐου ξεκινούν στην Αθήνα τα γυρίσματα της ταινίας «Τα Λάφυρα» («Booty»), ενός ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία των Thorkell Hardarson και Örn Marinó Arnarson για τους πολιτιστικούς θησαυρούς και τις αρχαιότητες που έχουν κλαπεί από τη χώρα καταγωγής τους, και τη συζήτηση γύρω από το θέμα του επαναπατρισμού τους, σε μια εποχή που οι διεθνείς εξελίξεις καθιστούν τη συζήτηση αυτή ολοένα πιο σύνθετη.

Τα γυρίσματα στην Αθήνα, που θα θίξουν το μείζον ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, θα γίνουν στο Μουσείο της Ακρόπολης και διάφορους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της πρωτεύουσας, ενώ θα περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με σημαίνοντες ειδικούς, όπως η κ. Έλενα Κόρκα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο κ. Δημήτριος Παντερμαλής, Πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης, και ο ο κ. Χριστόφορος Αργυρόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Μελίνα Μερκούρη».

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων στη χώρα μας και μέσα στους επόμενους μήνες, το συνεργείο θα ταξιδέψει στην Ισλανδία, τη Δανία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία, το Ιράκ και την Αίγυπτο. Το πρότζεκτ αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2018.

Η ταινία

Από τη μία πλευρά του αντίλογου σχετικά με την επιστροφή αρχαιοτήτων και άλλων πολιτιστικών θησαυρών, βρίσκονται οι διευθυντές των μουσείων, οι οποίοι μιλούν για τους λόγους για τους οποίους τα ιδρύματά τους είναι ο άξιος ιδιοκτήτης και προστάτης ορισμένων αντικειμένων. Από την άλλη, βρίσκονται όσοι απαιτούν τον επαναπατρισμό τους, εξηγώντας την αναγκαιότητα να διαφυλάξουν την πολιτιστική τους κληρονομιά σε ένα προσβάσιμο μέρος στην πατρίδα τους.

Με αφορμή την περίπτωση της Ισλανδίας, της μόνης χώρας που κατάφερε να επαναπατρίσει το σύνολο των αρχαιότητων της από τα μουσεία της Δανίας, οι αδελφοί Μαρκέλ ανοίγουν την κουβέντα σε άλλες χώρες και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως, φυσικά, την Ελλάδα με τις αμέτρητες αρχαιότητες διάσπαρτες στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου και το διαρκή της αγώνα για τον επαναπατρισμό τους από το Βρετανικό Μουσείο.

Η ταινία, όμως, επιχειρεί να προεκτείνει τον αντίλογο αυτό, παρακολουθώντας την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το πώς αυτή επηρεάζει την πολιτιστική κληρονομιά ορισμένων περιοχών. Η αναταραχή στο Ιράκ, στη Λιβύη και στη Συρία έχει φέρει χάος στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς: λεηλατημένα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι και το Ισλαμικό Κράτος που πουλάει άδειες πλιάτσικου σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες κλέφτες έργων τέχνης για να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις του και έχει αναγάγει τη λεηλασία σε επίπεδο βιομηχανίας.

Υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση στο θέμα αυτό; Και πώς μπορεί το παράδειγμα της Ελλάδας να συμβάλει στη διαρκή αυτή αντιπαράθεση; Τα «Λάφυρα» είναι ένα ντοκιμαντέρ για το θέμα της ιδιοκτησίας σε μια εποχή που καθιστά την έννοια αυτή όλο και πιο περίπλοκη.

Σκηνοθεσία: Thorkell Hardarson, Örn Marinó Arnarson

Μια παραγωγή της: Markell Productions και της Heretic

Σε συμπαραγωγή με τους με τους: Icelandic Film Centre, RUV, COSMOTE TV, ΕΡΤ

To ντοκιμαντέρ «Τα Λάφυρα» θα προβληθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στο κανάλι COSMOTE HISTORY της COSMOTE TV.

Βιογραφικό δημιουργών

Ο Thorkell Hardarson και ο Örn Marinó Arnarson ένωσαν τις δυνάμεις τους το 2001. Δουλεύουν μαζί εδώ και πολύ καιρό στην Ισλανδική βιομηχανία του κινηματογράφου, απολαμβάνοντας ο ένας την παρέα του άλλου – κυρίως εκπονώντας γαστρονομικά πειράματα και ακολούθως φιλικά δείπνα. Το 2001 ίδρυσαν την Markell Productions και έκτοτε δεν έχουν κοιτάξει πίσω τους – τώρα πια είναι γνωστοί ως Markell Brothers στο χώρο του σινεμά.

Έχουν κάνει παραγωγή σε βάθος δημιουργικών ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, πάνω σε διάφορα θέματα. Ξεκινώντας με την κατάδυση στον κόσμο της θρυλικής ροκ μπάντας HAM (HAM - living dead το 2001), ανέλυσαν το φαινόμενο της πανκ στην Ισλανδία (Punk in Iceland) το 2004. Αργότερα, οι Markell Brothers ξεκίνησαν ένα 6ετές μακρύ ταξίδι στη μαύρη τρύπα των Γεωπολιτικών θεμάτων, του Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας και του Λαθρεμπορίου Γερακιών. Οι Markell Brothers ήρθαν στην επιφάνεια στο Tribeca Film Festival τον Απρίλιο του 2010 με το ενδιαφέρον και αμφιλεγόμενο Feathered Cocaine, δηλώνοντας πως η διοίκηση των ΗΠΑ και οι διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών της, είχαν γνώση του που βρισκόταν ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, που τότε ήταν εξαφανισμένος για 7 χρόνια. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα του Feathered Cocaine, ο Μπιν Λάντεν σκοτώθηκε στο Abbottobad του Πακιστάν. Το Feathered Cocaine προβλήθηκε σε κάποια από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως το Tribeca Film Festival, το Hot Docs και το IDFA (όπου έλαβε υποψηφιότητα). Το Feathered Cocaine κέρδισε στο Edda 2011 Awards – την Ισλανδική Ακαδημία Κινηματογράφου ως το καλύτερο ντοκιμαντέρ.

Οι Markell Brothers, έχοντας ήδη το μερίδιό τους στη διεθνή ίντριγκα των γεωπολιτικών και των χρηματοδοτήσεων στον Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας, προχώρησαν κάνοντας ένα λυρικό ντοκιμαντέρ πάνω στην άγρια ζωή, για το Σολωμό του Βόρειου Ατλαντικού – The North-Atlantic Miracle το 2012.

Το 2014 οι Markell Brothers ασχολήθηκαν με τη βιομηχανία της μόδας και του design με το Trend Beacons. Ακολούθησαν κάποιους από τους πιο σημαντικούς Προγνώστες Μόδας (Trend Forecasters) του κόσμου: Christine Boland, David Shah και το δίδυμο της RAVAGE: Clemens Rameckers και Arnold van Geuns. Παρακολουθούν το φαινόμενο του πως συγκεκριμένοι άνθρωποι προβλέπουν τις επερχόμενες μόδες στη βιομηχανία της Μόδας και του design – 2 χρόνια πριν την εμφάνισή τους. Παραγωγή Markell Productions – σκηνοθεσία Markell Brothers. Συμπαραγωγή AVRO, Ολλανδία.

Αυτόν τον καιρό, οι Markell Brothers ασχολούνται με πιο δημιουργικά ντοκιμαντέρ – το New Hands (βγαίνει το 2015) και το Rock Islandica (βγαίνει αρχές του 2016). Στο New Hands ακολουθούν τον κ. Felix Gretarsson – ο οποίος έχασε και τα δύο του χέρια σε ένα ατύχημα υψηλής τάσης το 1998. Χάριν στις τεχνολογικές επαναστατικές εξελίξεις στη Λυόν της Γαλλίας, ο κ. Gretarsson θα υποβληθεί σε διπλή μεταμόσχευση άνω άκρων. Πρόκειται για μία εγχείρηση που δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοιο βαθμό. Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε από το βετεράνο παραγωγό της Ljosop, Guðbergur Davidsson – συμπαραγωγή από τη Markell Productions και την Bellota films της Γαλλίας. Σκηνοθεσία Markell Brothers.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η παραγωγή του Rock Islandica, μία τηλεοπτική σειρά 10 επεισοδίων και ένα 90λεπτο δημιουργικό ντοκιμαντέρ πάνω στην ιστορία της Ποπ και Ροκ μουσικής στην Ισλανδία. Αυτή η μεγαλειώδης εργασία πραγματοποιείται με τον Dr. Gunni (Gunnar Lárus Hjálmarsson) τον Επικεφαλής Ιστορικό της Ροκ Μουσικής στην Ισλανδία, ο οποίος έχει γράψει τόμους πάνω στο θέμα. Παραγωγή Markell Productions – σκηνοθεσία Markell Brothers. Συμπαραγωγή RÚV – Ισλανδία, DR – Δανία, NRK – Νορβηγία, SVT – Σουηδία και Svenska YLE – Φινλανδία.

Οι Markell Brothers έχουν πραγματοποιήσει επίσης αρκετές ταινίες μικρού μήκους και ασχολούνται με ταινίες μεγάλου μήκους μαζί με τις προσπάθειές τους στο ντοκιμαντέρ. Από καιρό σε καιρό κάνουν και διαφημιστικά. Μεταξύ των πιο σημαντικών πελατών τους είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ισλανδίας, η Κρατική Εταιρεία Ενέργειας Ισλανδίας και διάφορες ιδιωτικές εταιρείες από διαφορετικόυς τομείς.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ – Παραγωγοί και Σκηνοθέτες, εκτός αν ειπωθεί αλλιώς

Δημιουργικά Ντοκιμαντέρ:

2016 - BOOTY- 1x 90 min, 3x 52 min. (in pre-production).

2015 - Rock Islandica - 10x58 min TV series, 90 min festival international version, 2x52 min international TV version (in production)

2015 - New Hands - 85 min, 58 min TV version - (in production)

2014 - Trend Beacons - 74 min feature, 58 min TV version

2012 - North Atlantic Miracle - 43 min - (co-directed w/Arnar Thorisson)

2010 - Feathered Cocaine - 82 min feature, 58 min TV version

2004 - Punk in Iceland - 84 min feature version

2001 - HAM - living dead - 86 min feature version - (co-directed with T. Gudmundsson)

Μικρού Μήκους:

2008 - The Nail (directed by Benedikt Erlingsson) - 15 min

2006 - The Initiation - 10 min

2006 - The Beauty of small things - 1 min

2004 - Wine of the House - 11 min

2003 - Cools/Fools - 15 min

2003 - Full House - 10 min