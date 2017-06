«The Deuce»: Τζέιμς Φράνκο και Μάγκι Τζίλενχαλ στη βιομηχανία του πορνό

Ο Ντέιβιντ Σάιμον του αριστουργηματικού «The Wire» ετοίμασε για το ΗΒΟ μια νέα σειρά, με θέμα την πρώιμη σκηνή του πορνό στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του '70!

Και ποιος καταλληλότερος για να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτό το συναρπαστικό και τολμηρό εγχείρημα, από τον «θρασύ» Τζέιμς Φράνκο, που έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι δεν φοβάται τα ρίσκα;

Αυτό το χρονικό της ανόδου της πορνοβιομηχανίας στα seventies, έχει τον τίτλο «The Deuce» και θα αποτελείται από 8 επεισόδια. Πρόκειται για την πέμπτη συνεργασία του Σάιμον με το κανάλι, αν συνυπολογίσουμε τα «The Wire», «Generation Kill», «Treme» και την μίνι σειρά «Show me a Hero».

Η πλοκή της σειράς, ακολουθεί την ιστορία της σταδιακής νομιμοποίησης της πορνοβιομηχανίας στη Νέα Υόρκη, από τις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ογδόντα, και εξερευνά έναν σκληρό κόσμο γεμάτο βία και ναρκωτικά που εισάγεται, εν καιρώ, στην νόμιμη αγορά, μέχρι το ξέσπασμα του AIDS που αλλάζει τα δεδομένα.

Το «Deuce» εμπνέεται, εν μέρει, από την καριέρα των δίδυμων αδερφών Βίνσεντ και Φράνκι Μαρτίνο που πρωταγωνιστούσαν σε πορνοταινίες, ενώ εξελίχθηκαν, βαθμιαία, σε «βιτρίνα» για τα αφεντικά της μαφίας που κατάφεραν να ελέγξουν την επικερδέστατη πορνοβιομηχανία. Σε διπλό ρόλο ο Φράνκο, θα ενσαρκώσει και τα δύο αδέρφια, ενώ στο πλάι του βρίσκεται η Μάγκι Τζίλενχαλ που θα υποδύεται μια πόρνη της Τάιμς Σκουέαρ, έτοιμη να παγιδευτεί στον ιστό των αδερφών Μαρτίνο.

Μαζί με τις παρουσίες των παραπάνω, το «Deuce» φαίνεται πολλά υποσχόμενο και λόγω της δημοσιογραφική εμπειρίας του Σάιμον, που λειτουργεί ως εγγύηση για μια καταγραφή με έντονο το στοιχείο του κοινωνικοπολιτικού σχολιασμού που δεν θα φοβηθεί να σκάψει βαθιά ως τον «βρώμικο» πυρήνα του αμερικανικού ονείρου.

Παράλληλα, η σειρά σύμφωνα με τους παραγωγούς θέτει στις ιστορίες της τον ιό HIV που έκανε την εμφάνισή του την περίοδο εκείνη στην περιοχή του Μανχάταν, αλλά και την αμετροεπή διακίνηση της κοκαΐνης που όρισε την εποχή.

Τη σκηνοθεσία του πιλότου της σειράς (που πέρα από τον Σάιμον υπογράφει και ο συγγραφέας Τζορτζ Πελεκάνος) ανέλαβε η βετεράνα Μισέλ Μακ Λάρεν (The X-Files, Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones και Westworld) και η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου.