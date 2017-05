Στο «Αντίο Βερολίνο» του Φατίχ Ακίν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού 2017

Το φετινό Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού, απονεμήθηκε στην ταινία «Αντίο Βερολίνο», του Φατίχ Ακίν (Γερμανία). Ένα road movie ενηλικίωσης, βασισμένο στο μυθιστόρημα "Tschick" του Wolfgang Herrndorf.

Πάνω από 2.000 νέοι και νέες, μεταξύ 12 και 14 ετών, από 31 χώρες της Ευρώπης, παρακολούθησαν τις τρεις υποψήφιες ταινίες και ψήφισαν για την ανάδειξη του βραβείου. Η τελετή απονομής, πραγματοποιήθηκε στο Έρφουρτ της Γερμανίας, από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, την Κυριακή, 7 Μαΐου.

Οι άλλες δύο υποψηφιότητες για το βραβείο, ήταν η δραματική ταινία, «THE GIRL DOWN LOCH ÄNZI», της Alice Schmid (Ελβετία) και το τρυφερό animation «MY LIFE AS A ZUCCHINI» του Claude Barras (Ελβετία).

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, σε συνεργασία με γυμνάσια της πόλης και τα Village Cinemas, διοργάνωσε τις προβολές των ταινιών στην Αθήνα. Τα παιδιά παρακολούθησαν τις υποψήφιες ταινίες και στη συνέχεια ακολούθησε ενδιαφέρουσα και ζωηρή συζήτηση, με τους Παναγιώτη Φαφούτη, Χρίστο Γεωργίου και Γιάννη Ζιόγκα. Έχοντας τον ρόλο της κριτικής επιτροπής, τα παιδιά ψήφισαν την αγαπημένη τους ταινία και παρουσίασαν τα Ελληνικά αποτελέσματα σε βίντεο, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, μαζί με τα αντίστοιχα βίντεο των άλλων 30 χωρών.

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου θέλει να ευχαριστήσει την COSMOTE TV, Μέγα Χορηγό, τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για την υποστήριξη και τα Village Cinemas @ The Mall Athens και το Νεανικό Πλάνο για την άψογη συνεργασία.

Η Κινηματογραφική Ημέρα Ευρωπαϊκού Νεανικού Κοινού (European Young Audience Film Day), εντάσσεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΑΚ, που με χαρά συστήνει στους νεαρούς κινηματογραφόφιλους το Ευρωπαϊκό σινεμά και όσα αυτό πρεσβεύει.