«Song to Song»: Αλλαγή τίτλου, πρώτη φωτογραφία και ημερομηνία για τον νέο Μάλικ

Το περιμέναμε ως «Weightless», αλλά ο Κος Μάλικ είχε κάτι πιο μελωδικό στο νου του.

Από τον Πάνο Γκένα

O ακριβοθώρητος Μάλικ που έχει πάψει να φωτογραφίζεται, να δίνει συνεντεύξεις και να εμφανίζεται σε βραβεύσεις, κατέχει ένα «αντιθετικό» ρεκόρ. Είναι ο σκηνοθέτης που απουσίασε 20 ολόκληρα χρόνια από το σινεμά - το κενό ανάμεσα στο «Ημέρες Ευτυχίας» και του «Η Λεπτή Κόκκινη Γραμμή» - και εκείνος που άμα την (επαν)εμφανίσει του, γυρίζει τη μια ταινία μετά την άλλη.

Μετά το «Άγνωστος Κόσμος», o Μάλικ επέστρεψε το 2011 με το «Δέντρο της Ζωής» (Χρυσός Φοίνικας 2011) και από τότε παραδίδει σχεδόν μία ταινία κάθε χρόνο («Μέχρι το Θαύμα», «Knight of Cups» και το επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Voyage of Time»).

Το Indiewire αναφέρει πως το τελευταίο φιλμ του Μάλικ θα έχει τελικά νέο τίτλο «Song to Song» αντί του «Weightless» και αναμένεται στις 17 Μαρτίου 2017. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το «Song to Song» είναι μία «σύγχρονη ιστορία αγάπης με φόντο τη μουσική σκηνή του Όστιν στο Τέξας, και επικεντρώνεται σε δύο ζευγάρια: τους μουσικούς Φέι (Ρούνεϊ Μάρα) και BV (Ράιαν Γκόσλινγκ) και τον μεγιστάνα της μουσικής βιομηχανίας Κουκ (Μάικλ Φασμπέντερ) και μία σερβιτόρα (Νάταλι Πόρτμαν). Το κυνήγι της επιτυχίας θα λάβει χώρα σε ένα rock 'n' roll τοπίο αποπλάνησης και προδοσίας].

Το «Song to Song» συγκεντρώνει το μισό Χόλιγουντ και τη μισή μουσική βιομηχανία της Αμερικής. Σε δεύτερους ρόλους (που μπορεί βέβαια μέχρι να κυκλοφορήσει η ταινία να έχουν κοπεί στο μοντάζ) θα δούμε τους Κέιτ Μπλάνσετ, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Χόλι Χάντερ, Βαλ Κίλμερ και τους μουσικούς Patti Smith, Lykke Li, Iggy Pop, Florence and the Machine και Red Hot Chili Peppers.