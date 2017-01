Σωματείο Σεναριογράφων Αμερικής: Ποιοι είναι υποψήφιοι για τα καλύτερα σενάρια της χρονιάς;

Τα οσκαρικά φαβορί «La La Land», «Moonlight» και «Manchester by the Sea» αναμετρούνταi στην ίδια κατηγορία.

Από τον Τάσο Μελεμενίδη

Τα σωματεία των επαγγελματιών του χώρου, πολύ περισσότερο από τους κριτικούς, είναι αυτά που καθορίζουν το παιχνίδι των προβλέψεων για την κούρσα των Όσκαρ, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι άνθρωποι ψηφίζουν. Μετά λοιπόν τους ηθοποιούς, ήρθε η ώρα των σεναριογράφων να δώσουν τις προτάσεις τους για φέτος, αφήνοντας με τη σειρά τους χώρο για τις στιβαρές κατηγορίες των σκηνοθετών και παραγωγών που θα «μιλήσουν» την άλλη εβδομάδα.

Στις υποψήφιότητες των σεναριογράφων δεν υπήρξαν ιδιαίτερες εκπλήξεις (η συμμετοχή του off-the-wall «Deadpool» ήταν διαφαινόμενη), το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως ήταν η επισημοποίηση της διαφωνίας της ένωσης με την Ακαδημία για το «Moonlight». Η μεν πρώτη θεωρεί το σενάριο ως πρωτότυπο καθώς αν και βασίζεται σε ένα μικρό θεατρικό έργο, αυτό δεν ανέβηκε τελικά ποτέ με απότέλεσμα το υλικό να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Αντίθετα, η Ακαδημία θεωρεί πως από τη στιγμή που το υλικό προϋπήρχε, δε μπορεί να βρεθεί στην κατηγορία με τα πρωτότυπα σενάρια, οπότε αν ψηφισθεί θα βρίσκεται στα διασκευασμένα. Αυτό τελικά ίσως και να συμφέρει το φιλμ, αφού στα πρωτότυπα τώρα θα πρέπει να αναμετρηθεί με τα «La La Land» και «Manchester by the Sea» που έχουν αρκετές πιθανότητες επιτυχίας.

Σημειώνουμε πως το Σωματείο Σεναριογράφων προτείνει μόνο δουλειές των μελών του, κάτι αφήνει έξω σημαντικές δουλειές της χρονιάς, όπως τα σενάρια των «Toni Erdmann», «Zootopia» και «Αστακού». Αναλυτικά οι υποψήφιοι:

Πρωτότυπο Σενάριο

Τέιλορ Σέρινταν, «Hell or High Water»

Ντέιμιεν Σαζέλ, «La La Land»

Τζεφ Νίκολς , «Loving»

Κένεθ Λόνεργκαν, «Manchester by the Sea»

Μπάρι Τζένκινς, «Moonlight»

Διασκευασμένο Σενάριο

Ερικ Χάισερερ, «Arrival»

Ρετ Ρις & Πολ Γουέρνικ, «Deadpool»

Ογκαστ Γουίλσον, «Fences»

Άλισον Σρέντερ και Θίοντορ Μέλφι, «Hidden Figures»

Τομ Φορντ, «Nocturnal Animals»

Σενάριο Ντοκιμαντέρ

Τζεφ Φόιερζαϊγκ, «Author: The JT LeRoy Story»

Ρόμπερτ Κένερ & Ερικ Σλόσερ, «Command and Control»

Αλεξ Γκίμπνεϊ, «Zero Days»