«Shape of Water»: Ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο ετοιμάζει ένα ακατάλληλο παραμύθι για τον Ψυχρό Πόλεμο

Από τον Πάνο Γκένα

Μπορεί πριν δυο χρόνια ο εικαστικά πανέμορφος «Πορφυρός Λόφος» του Ντελ Τόρο να πρόσφερε ανατριχίλες στους θεατές, αλλά αρκετοί δεν παρασύρθηκαν από τη γοτθική ατμόσφαιρά του. Φέτος ο ευφάνταστος Μεξικανός επιστρέφει με ένα παραμύθι για τον Ψυχρό Πόλεμο (!) και ο ίδιος μέσω Twitter αποσαφήνισε πως η νέα του ταινία μπορεί να μην είναι «τρόμου» αλλά έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως Ακατάλληλη (R).

The Shape of Water got an "R" rating from MPAA last week.

Στo «Shape of Water» η Ελίσα (την υποδύεται η «Τυχερή και Ευτυχισμένη» Σάλι Χόκινς) εργάζεται σε ένα μυστικό κυβερνητικό εργαστήριο, παγιδευμένη σε έναν κόσμο μοναξιάς και σιωπής. Εκεί η Ελίσα θα ερωτευθεί έναν αιχμάλωτο αμφίβιο άντρα και θα καταστρώσει μαζί του ένα σχέδιο για να τον βοηθήσει να δραπετεύσει. Ένας γείτονας (Ρίτσαρντ Tζένκινς) θα τους βοηθήσει, αλλά ο έξω κόσμος θα αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνος για τον αμφίβιο άνθρωπο.

Με τους Μάικλ Σάνον, Νταγκ Τζόουνς, Μάικλ Στούλμπαργκ και Οκτάβια Σπένσερ να συμπληρώνουν το καστ, η ταινία που παραπέμπει σε ένα «μυστηριώδες, μαγικό ταξίδι, με φόντο την Αμερική του Ψυχρού Πολέμου και μια απόκοσμη ιστορία αγάπης στον πυρήνα της», σύμφωνα με το Hollywood Reporter, φέρνει στο νου αλληγορικές,πολιτικές ταινίες του Ντελ Τόρο που συνδύασαν ευρηματικά τη φαντασία με τον τρόμο της πραγματικότητας, όπως ο Ισπανικός Εμφύλιος στη «Ραχοκοκαλιά του Διαβόλου» και στο αριστουργηματικό «Ο Λαβύρινθος του Πάνα».

Η ταινία έχει ήδη εξασφαλίσει κυκλοφορία σε «καυτή» οσκαρική ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2017. Ανυπομονείτες

No. The Shape of Water is NOT a horror movie. It's a bit of a fairy tale story - a fable set in early 1960's America.