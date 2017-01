Οι Online Κριτικοί Κινηματογράφου ψηφίζουν «Moonlight»!

Η ταινία του Μπάρι Τζένκινς έριξε (σεληνό)φως στα φετινά βραβεία των online κριτικών.

Από τον Πάνο Γκένα

Το δυνατό δράμα ενηλικίωσης «Moonlight» κυριάρχησε στα βραβεία των Online Κριτικών Κινηματογράφου κερδίζοντας συνολικά τέσσερα, σε ένα σύνολο επτά υποψηφιοτήτων. Η ταινία του Μπάρι Τζένκινς εξουδετέρωσε τον ανταγωνισμό των «La La Land», «Η Άφιξη», «Jackie» και «Η Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα» και απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Β' Αντρικού (Μαχερσάλα Άλι) και Β' Γυναικείου Ρόλου (Ναόμι Χάρις).

Η Ένωση έδωσε τα συγχαρητήριά της «στους εμπλεκόμενους με το Moonlight για τη δύναμη και την ανθρωπιά τους σε αυτό το εξαιρετικό φιλμ. Τοπικό και επίκαιρο, είναι μια σημαντική υπενθύμιση πως αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από όσα μας χωρίζουν».

Το «La La Land» που ισοφάρισε το «Moonlight» με επτά υποψηφιότητες, κέρδισε στις κατηγορίες Καλύτερου Μοντάζ και Καλύτερης Φωτογραφίας.

Ο Κέισι Άφλεκ κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για το «Η Πόλη Δίπλα στη Θάλασα», προσθέτοντας άλλο ένα βραβείο (έχει ήδη κερδίσει 30 για τη συγκεκριμένη ερμηνεία), ενώ η Νάταλι Πόρτμαν πήρε το Α' Γυναικείο για το καθηλωτικό «Jackie» του Πάμπλο Λαραΐν.

Στα κινούμενα σχέδια το «Κούμπο και οι 2 Χορδές» επικράτησε επάξια τους τρεις υποψηφίους Disney (Dory, Moana, Zootopia) και η «Υπηρέτρια» του Παρκ Τσαν-Γουκ κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Αναλυτικά τα βραβεία:

Καλύτερη ταινία: Moonlight

Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Κούμπο και οι Δυο Χορδές

Σκηνοθεσία: Μπα΄ρι Τζένκινς - Moonlight

Α' Αντρικός: Κέισι Άφλεκ - Manchester By the Sea

Α' Γυναικείος: Νάταλι Πόρτμαν - Jackie

Β' Αντρικός: Μαχερσάλα Άλι - Moonlight

Β' Γυναικείος: Ναόμι Χάρις - Moonlight

Πρωτότυπο Σενάριο: Πάση Θυσία

Διασκευασμένο Σενάριο: Η Άφιξη

Μοντάζ: La La Land

Φωτογραφία: La La Land

Ξενόγλωσση ταινία: Η Υπηρέτρια

Ντοκιμαντέρ: O.J.: Made in America

Καλύτερες ταινίες που δεν έχουν πάρει διανομή στην Αμερική

After the Storm

The Death of Louis XIV

The Girl With All the Gifts

Graduation

Nocturma

Personal Shopper

A Quiet Passion

Staying Vertical

The Unknown Girl

Yourself and Yours