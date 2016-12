Οι 7 φιναλίστ του Film Factory Short Film Fund της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Film Factory 2016, τα μεγάλο ετήσιο event της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στον φιλόξενο χώρο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Οι δύο αίθουσες της Ταινιοθήκης πλημμύρισαν από κινηματογραφιστές, σπουδαστές αλλά και σινεφίλ που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις των βραβευμένων από την ΕΑΚ επαγγελματιών κάθε ειδικότητας του κινηματογράφου, αλλά και τους δύο εκλεκτούς φετινούς προσκεκλημένους του Film Factory: τον υποψήφιο για όσκαρ ελληνοαμερικάνο διευθυντή φωτογραφίας και σκηνοθέτη Φαίδωνα Παπαμιχαήλ και τον Λιβανέζο σκηνοθέτη Ελί Νταγκέρ, βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα για την μικρού μήκους ταινία του «Waves ‘98».

Οι βραβευμένοι κινηματογραφιστές, καθένας στον τομέα του, μοιράστηκαν με το κοινό τα μυστικά του επαγγέλματος τους, δημιουργώντας γέφυρες γνώσης κι εμπειρίας, με τη νέα γενιά συναδέλφων αλλά και θεατών.

Οι συμμετέχοντες είχαν μια σπάνια ευκαιρία, μέσα από τις παρουσιάσεις, τις ταινίες αλλά και μέ ερωτήσεις προς τους εισηγητές, να αντιληφθούν με τον πλέον παραστατικό τρόπο, το πώς η θεωρία γίνεται πράξη.

Φαίδωνας Παπαμιχαήλ

Ελί Νταγκέρ

Οι φιναλίστ του Film Factory Short Film Fund

Για δεύτερη χρονιά φέτος πραγματοποιείται o διαγωνισμός χρηματοδότησης ταινιών μικρού μήκους, που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και η COSMOTE TV. Φέτος, κατέθεσαν τις προτάσεις τους 160 δημιουργοί. Τα σενάρια αξιολογήθηκαν από ομάδα 10 κινηματογραφιστών, μελών της ΕΑΚ. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αξιολόγησης, επιλέχθηκαν 12 σενάρια, τα οποία παραδόθηκαν στην τριμελή επιτροπή του διαγωνισμού που απαρτίστηκε από τους: Μαρία Δρανδάκη, παραγωγό, Μαριάννα Πλατυρράχου, υποδιευθύντρια επικοινωνίας & marketing της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και Γιώργο Φρέντζο, διευθυντή φωτογραφίας και Αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΕΑΚ.

Κατά τη διάρκεια του Film Factory, ο διαγωνισμός πέρασε στην επόμενη φάση, καθώς η επιτροπή, πραγματοποίησε προσωπικές συνεντεύξεις με τους δημιουργούς των 12 επικρατέστερων σεναρίων, με σκοπό ν’ αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε project.

Εφτά φιναλίστ θα κληθούν να τελειοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την προετοιμασία των ταινιών τους, έως τον Μάρτιο του 2017, με τη συμβουλευτική υποστήριξη ομάδας καταξιωμένων΄κινηματογραφιστών, ενώ η ανακοίνωση των δύο ταινιών που θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 15.000 ευρώ από την COSMOTE TV, θα γίνει στην Τελετή Απονομής των Βραβείων, στις 21 Μαρτίου 2017, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Τα σενάρια που περνούν στην επόμενη φάση είναι:

1. You are my only one, της Αρασέλης Λαιμού

2. Καρτ ποστάλ από το τέλος, του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου

3. Τζένη και Γιάννης, της Νικολέττας Λεούση

4. Βασιλεία, της Αναστασίας Κρατίδη

5. Φοίβη, της Ζακλίν Λέντζου

6. Η σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν, του Βασίλη Κεκάτου

7. Το νόημα του Αυγούστου, του Μάνου Παπαδάκη

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και η COSMOTE TV, με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, διοργάνωσαν για 5 η χρονιά, την μεγάλη αυτή γιορτή του σινεμά. Το πείραμα που ξεκίνησε το 2012, έχει γίνει πλέον ένας πολυαναμενόμενος θεσμός που κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με ενδιαφέρουσες παράλληλες δράσεις και διεθνείς παρουσίες.