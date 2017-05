Ο Τομ Κρουζ επιβεβαιώνει το σίκουελ του «Top Gun»

Από τον Τάσο Μελεμενίδη

Η Universal επιστρέφει στο σύμπαν των τεράτων που δημιούργησε με την καινούρια «Μούμια» της, έχοντας ως μπροστάρη τον Τομ Κρουζ, με τον τελευταίο να έχει ξεκινήσει μια σειρά από τηλεοπτικές εμφανίσεις με σκοπό την προώθηση της νέας του ταινίας. Τελευταία του στάση η Αυστραλία όπου βρέθηκε στο πρωινό τηλεοπτικό show Sunrise, μιλώντας όχι μόνο για την ταινία αλλά και για τα μελλοντικά του σχέδια. Κάπου εκεί έπεσε στην κουβέντα το «Top Gun», για το οποίο υπάρχουν φήμες εδώ και καιρό ότι ενδέχεται να αποκτήσει sequel, κάτι που τελικά επιβεβαίωσε και ο πρωταγωνιστής του.

Ο Κρουζ είπε πως οι φήμες αληθεύουν και ότι θα ξεκινήσει τα γυρίσματα πιθανά τον επόμενο χρόνο, χωρίς φυσικά να πει παραπάνω για το ποιοι από τους συμπρωταγωνιστές του θα επιστρέψουν αλλά και ποιος θα αναλάβει τη σκηνοθεσία. Η επιβεβαίωση αυτή έρχεται περίπου 1,5 χρόνο μετά από ένα tweet του παραγωγού Τζέρι Μπρουκχάιμερ, ο οποίος είχε επισκεφθεί τότε τον Κρουζ στα γυρίσματα του δεύτερου «Jack Reacher» λέγοντας πως το έκανε για να μιλήσουν για τις πιθανότητες ενός δεύτερου «Top Gun». Η ιδέα για ένα sequel του «Top Gun» υπήρχε εδώ και αρκετά χρόνια, το project όμως πήγαινε από αναβολή σε αναβολή, εξαιτίας των δισταγμών του ίδιου του Κρουζ, που τώρα, όμως, δείχνει αποφασισμένος να ασχοληθεί σοβαρά. Παλαιότερα πάντως είχε δηλώσει στην Daily Mail πως «Θα είχε πλάκα. Θα μου άρεσε να μπω ξανά μέσα σ’ εκείνα τα αεροσκάφη. Θα έπρεπε να είναι ρεαλιστικό. Δεν θέλω αεροπλάνα φτιαγμένα με CGI. Θα ήθελα να το γυρίσουμε, όπως γυρίσαμε το πρώτο.»

Εφόσον όλα αυτά λοιπόν επιβεβαιώνονται πια, περιμένουμε πιο ακριβείς λεπτομέρειες σύντομα.

WORLDWIDE EXCLUSIVE: @TomCruise just confirmed that Top Gun 2 is happening! "I’m gonna start filming it probably in the next year". #sun7 pic.twitter.com/X17xvxz4Q4