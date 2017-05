Ο Κρίστοφερ Νόλαν ετοιμάζεται να αναλάβει τον Τζέιμς Μποντ;

Από τον Τάσο Μελεμενίδη

Στο συνδρομητικό κομμάτι του IMDB, όπου οι επαγγελματίες του χώρου μπορούν να βλέπουν όλα τα updates στην παραγωγή των μελλοντικών ταινιών, το «Bond 25» όπως τιτλοφορείται προσωρινά η επόμενη ταινία με τις περιπέτειες του βρετανού πράκτορα, πρόσθεσε στα credits του ως εταιρία παραγωγής την Syncopy, την εταιρία δηλαδή του Κρίστοφερ Νόλαν. Κι αμέσως το νέο άρχισε να διαδίδεται παντου.

Ο Νόλαν έχει παρελθόν με το franchise του Μποντ, καθώς δεν έχει κρύψει ποτέ την επιθυμία του να σκηνοθετήσει μία ή περισσότερες ταινίες του μελλοντικά. Έχοντας επιβιώσει ήδη από ένα μεγάλο franchise, αυτό του Μπάτμαν, το οποίο και ανανέωσε, ανεβάζοντας κατά πολύ τον πήχη στις ταινίες με υπερήρωες, και έχοντας επίσης αφήσει τη δική του σφραγίδα στις περιπέτειες κατασκοπείας με το «Inception», ο Νόλαν μοιάζει ως ένας από τους ιδανικούς σκηνοθέτες της εποχής μας για να βρεθεί πίσω από τη διεύθυνση του Μποντ.

UPDATE: @IMDb and IMDbPro are now removing #Bond25 from SYNCOPY's projects after *re-correcting* themselves. They messed up... Twice. pic.twitter.com/zhKav37rKz