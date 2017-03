«Ο Γιος της Σοφίας»: Παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας της Ελίνας Ψύκου στο φεστιβάλ της Tribeca

Η νέα ταινία της Ελίνας Ψύκου ξεκινά το ταξίδι της από τη Νέα Υόρκη και το διαγωνιστικό τμήμα ενός από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 ως τις 30 Απριλίου.

Μετά το πολυβραβευμένο ντεμπούτο της, «Η Αιώνια Επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά», η Ελίνα Ψύκου επιστρέφει με τη νέα της δουλειά, ένα σκοτεινό αλλά και τρυφερό παραμύθι ενηλικίωσης, που ισορροπεί δεξιοτεχνικά ανάμεσα στον ρεαλισμό και το όνειρο, όπως ακριβώς και ο μικρός της πρωταγωνιστής.

Βασικός ήρωας της ταινίας είναι ο 11χρονος Μίσα, που καταφθάνει από τη Ρωσία στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2004 για να ζήσει με τη μητέρα του, Σοφία, μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχωρισμού. Αυτό που δεν ξέρει είναι ότι στην Αθήνα τον περιμένει ένας νέος πατέρας. Όσο η Ελλάδα ζει το Ολυμπιακό της όνειρο, ο Μίσα θα απογειωθεί βίαια προς τον ενήλικο κόσμο με όχημα τη σκοτεινή πλευρά των αγαπημένων του παραμυθιών.

Ένα από τα έξι πρότζεκτ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Berlinale Residency το 2013, η ταινία, που επίσης συμμετείχε επίσης στο co-production market του φεστιβάλ Βερολίνου το 2014, είναι μια ευρωπαϊκή συμπαραγωγή ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Βουλγαρία, με την υποστήριξη του Eurimages.

Από την ίδρυσή του από τους Robert De Niro, Craig Hatkof και Jane Rosenthal το 2002, σε μια προσπάθεια ανάνηψης της περιοχής μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, το φεστιβάλ κινηματογράφου της Tribeca έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της κινηματογραφικής βιομηχανίας παγκοσμίως. Στο διαγωνιστικό τμήμα του έχουν κάνει πρεμιέρα στο παρελθόν ταινίες καθιερωμένων πια δημιουργών, όπως τα “Let the Right One In” του Tomas Alfredson και “About Elly” του Asghar Farhadi.

Η ταινία «Ο Γιος της Σοφίας» είναι μια παραγωγή της Heretic, σε συμπαραγωγή των Chouchkov Bros LTD και KinoElektron. Θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την One from the Heart, ενώ η Heretic Outreach θα χειριστεί τις διεθνείς πωλήσεις.

Σκηνοθεσία και σενάριο: Ελίνα Ψύκου

Παραγωγοί: Γιώργος Καρναβάς, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης

Ηθοποιοί: Victor Khomut, Valery Tscheplanowa, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αρτέμης Havalits

Χώρες παραγωγής: Ελλάδα, Βουλγαρία, Γαλλία

Διάρκεια: 111’

