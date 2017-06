Ντουέιν Τζόνσον και Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζονται για τα θρυλικά «Τέρατα της Universal»

Τα θρυλικά τέρατα της Universal βγαίνουν από τα «δημιουργικά» υπόγεια του στούντιο.

Από τον Πάνο Γκένα

Αρχής γενομένης με την επερχόμενη «Μούμια» και συνεχίζοντας με τον «Φρανκενστάιν» και τον «Αόρατο Άνθρωπο», το στούντιο της Universal που πρόσφερε αυθεντικές ανατριχίλες πρίν από 90 σχεδόν χρόνια, οργανώνει το δικό του σκοτεινό franchise με τίτλο «Dark Universe».

Ο Τομ Κρουζ πρωταγωνιστεί στο ριμέικ/reboot της «Μούμιας», που κυκλοφορεί 15 Ιουνίου, σε σκηνοθεσία Αλεξ Κουρτσμαν («Άνθρωποι Σαν κι Εμάς»), με σκοπό ασφαλώς να συνδράμει σε μία προγραμματισμένη εδώ και καιρό, κινηματογραφική εξόρμηση των κλασικών τεράτων της εταιρείας. Αν και θαμμένη βαθιά στην έρημο, μία αρχαία Βασίλισσα (Σοφία Μπουτέλα) θα βρει μοχθηρούς τρόπους για να εκδικηθεί μία αδικία που χρονολογείται αιώνες πίσω, όταν η μούμια της ξυπνήσει στη σημερινή εποχή για να σκορπίσει τον τρόμο κάνοντας ένα ταξίδι από τη Μέση Ανατολή μέχρι τους καλά κρυμμένους λαβύρινθους του σύγχρονου Λονδίνου.

Σε μία προσπάθεια άμεσης σύνδεσης των χαρακτήρων του «Dark Universe», ο βραβευμένος με Όσκαρ «Μονομάχος» Ράσελ Κρόου θα υποδυθεί στη «Μούμια» τον Δρ. Τζέκιλ/Κο Χάιντ, τον εμβληματικό ρόλο του σχιζοφρενή γιατρού που βασίζεται στο ομώνυμο, κλασικό μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον.

Μετά τον Τομ Κρουζ, η Universal έχει ήδη τον Χαβιέ Μπαρδέμ στο ρόλο του τέρατος του Φρανκενστάιν για το ριμέικ του «Η Νύφη του Φρανκενστάιν» που θα σκηνοθετήσει ο Μπιλ Κόντον του «Θεοί και Δαίμονες», ολοκληρώνοντας έναν σινεφίλ κύκλο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι περισσότεροι από 60 ηθοποιοί έχουν αναμετρηθεί με αυτόν τον ρόλο, ανάμεσα στους οποίους ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο Ρόμπερτ ΝτεΝίρο και ο Κρίστοφερ Λι, ενώ στην τελευταία και πιο ελεύθερη διασκευή που είδαμε δια χειρός Πολ ΜακΓκίγκαν, ο Τζέιμς Μακαβόι ήταν ο τολμηρός επιστήμονας, ο Ντάνιελ Ράντκλιφ ήταν ο βοηθός του, Ίγκορ και το τέρας υποδυόταν ο Σπένσερ Γουάλντινγκ. Για το ρόλο της Νύφης, η Universal φέρεται να έχει προσεγγίσει την Αντζελίνα Τζολί και μάλιστα λέγεται πως χρηματοδότησε την ταινία της «By the Sea» με σκοπό να ανταποδώσει αργότερα τη χάρη και να δεχτεί το ρόλο. Αν όλα κυλήσουν βάσει προγράμματος, η «Νύφη του Φρανκενστάιν» θα κυκλοφορήσει στις 14 Φεβρουαρίου 2019.

Και όχι δεν τελειώσαμε! Μετά τον «Φρανκενστάιν» σειρά θα έχει ο «Αόρατος Άνθρωπος» με το...πρόσωπο του Τζόνι Ντεπ. Ο Ντεπ θα υποδυθεί τον Δρ Τζακ Γκρίφιν, έναν επιστήμονα που κάνει τον εαυτό του αόρατο και χάνει τη λογική του σταδιακά, όπως συμβαίνει στη διαχρονική νουβέλα φαντασίας του Χέρμπερτ Τζορτζ Γουέλς, που γράφτηκε το 1897. Η πρώτη φορά που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το έργο του Γουέλς, ήταν το 1933, στο ομώνυμο φιλμ της Universal, όπου πρωταγωνιστούσε ο Κλοντ Ρέινς. Παρά το γεγονός ότι ο Γκρίφιν του Ρέινς, δεν επιβίωνε στο τέλος της ταινίας, ο «Αόρατος Άνθρωπος» δημιούργησε franchise για το στούντιο.

Το 1940, κυκλοφόρησε το sequel, με τίτλο «The Invisible Man Returns», ενώ δυο χρόνια αργότερα έγινε το «Invisible Agent». Το «The Invisible Man’s Revenge» του 1944, ήταν η τελευταία ταινία της σειράς με κεντρικό ήρωα τον αόρατο άνθρωπο, αλλά ο χαρακτήρας εμφανίστηκε και σε άλλα φιλμ της Universal, όπως τα, «Abbot and Costello Meet Frankenstein» του 1948 και «Abbot and Costello Meet the Invisible Man» του 1951.

Φήμες θέλουν στο πλαίσιο αυτού του νέου κινηματογραφικού project, ο άνθρωπος που έγραψε το εξαιρετικό «Prisoners», του Ντενί Βιλνέβ, Ααρον Γκουζικόφσκι, να υπογράφει το σενάριο για ένα ριμέικ του «The Wolfman», ενώ δεν θα εκπλαγούμε αν σύντομα μάθουμε για ταινία στην οποία θα εμφανίζονται όλα τα θρυλικά τέρατα μαζί. Για τον «Wolfman» ακούστηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Ντουέιν Τζόνσον, που στις αρχές της καριέρας του είχε εμφανιστεί στο τότε reboot του «Mummy», παίζοντας στο «The Mummy Returns».

Πάντως πριν προχωρήσει με όλα αυτά η Universal ενδέχεται να πρέπει να λύσει ένα νομικό πρόβλημα, καθώς η Warner ετοιμάζει μηνύσεις για τον τίτλο «Dark Universe» που επιλέχθηκε μια που αποτελεί τον επίσημο εναλλακτικό τίτλο του δικού της project «Justice League Dark». Αν λυθούν όλα και το όλο σύμπαν προχωρήσει προς παραγωγή, να περιμένουμε νεκραναστάσεις και για τα «Λύκος του Λονδίνου», «Δράκουλας» και «Παναγία των Παρισίων». Σωστά;