Μισέλ Γουίλιαμς και Άνταμ Ντράιβερ θα «τραγουδήσουν» τελικά το «Annette» του Λεός Καράξ

Από τον Πάνο Γκένα

Ο Λεός Καράξ στην επίσκεψή του στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2014, στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου, είχε εκμυστηρευτεί στο κοινό την πρόθεσή του να γυρίσει άμεσα ένα μιούζικαλ. Και ο δαιμόνιος σκηνοθέτης των «Εραστών της Γέφυρας» και του εκθαμβωτικού «Holy Motors» έλεγε αλήθεια!

Μετά την επιτυχημένη πορεία του «La La Land» το μιούζικαλ ανακάμπτει ως είδος και μετά το ζεύγος Γκόσλινγκ-Στόουν, άλλο ένα μουσικό ζευγάρι ετοιμάζεται να μας κάνει να σιγομουρμουρήσουμε τα τραγούδια του. Ο Ανταμ Ντράιβερ («Paterson»,«Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει») και η Μισέλ Γουίλιαμς («Το Μυστικό του Brokeback Mountain», «Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα»), η οποία αντικατέστησε τη Ρούνεϊ Μάρα («Carol», «Το Κορίτσι με το Τατουάζ»), θα μοιραστούν τους μουσικούς διαλόγους της επερχόμενης, πρώτης αγγλόφωνης ταινίας του Καράξ με τίτλο «Annette».

