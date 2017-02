Μετά τα καινούρια «Star Wars» έρχεται και η παρωδία τους, το «Star Worlds»

Το δίδυμο που ειδικεύεται στο να σατιρίζει γνωστές ταινίες και είδη της εποχής μας, πάει για την μεγάλη πρόκληση αφού αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο κινηματογραφικό franchise.

Από τον Τάσο Μελεμενίδη

Σαν παρενέργεια των μεγάλων εμπορικών φιλμ, οι σατιρικές ταινίες, τα spoofs που βασίζονται πάνω τους προσπαθώντας να τα γελοιποιήσουν, ασχολήθηκαν κυρίως με τα genres την τελευταία εικοσαετία, ειδικά μετά την πρώτη προβολή και επιτυχία του «Scary Movie». Από τότε υπήρξαν πολλά «Movies» για κάθε υποείδος ταινιών που γίνονταν δημοφιλές και το δίδυμο των Τζέισον Φριντμπεργκ και Άαρον Σέλτζερ που ειδικεύθηκε σε αυτού του είδους τη σάτιρα, έρχεται να αντιμετωπίσει τον κολοσσό των κινηματογραφικών συμπάντων, το «Star Wars».

Το «Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue» είναι ο, λίγο μεγάλος, αναλυτικός τίτλος της ταινίας που ετοιμάζουν οι 2 δημιουργοί, που έπεισαν πολύ κόσμο να προαγοράσει τη δουλειά τους αυτές τις μέρες στην αγορά του Βερολίνου, με τη λογική πως όταν το αυθεντικό φέρνει τόσο κόσμο στις αίθουσες, κάτι καλό μπορεί να κάνει και η παρωδία. Θυμίζουμε πως το σύμπαν του Τζορτζ Λούκας έχει σατιριστεί στο παρελθόν με το «Spaceballs» του Μελ Μπρουκς που παραμένει ψηλά στη γνώμη πολλών οπαδών και του σκηνοθέτη και του μακρινού γαλαξία. Το δίδυμο ανέφερε πως θα εμπλέκει χαρακτήρες από όλες τις ταινίες «Star Wars» και πως δεν πρόκεται να αφήσει κανένα κλισέ τους αναξιοποίητο - δε ξέρω αν αυτό είναι υπόσχεση ή απειλή.