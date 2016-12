«Ήθελε να είναι με την Κάρι»: Η θρυλική Ντέμπι Ρέινολντς (1932-2016) έφυγε σε ηλικία 84 χρονών

Η Ντέμπι Ρέινολντς, μία από τις εμβληματικές σταρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, πέθανε μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία 84 χρονών, μία μέρα μετά τον θάνατο της κόρης της, Κάρι Φίσερ.

Από τον Πάνο Γκένα

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε ο γιος της Ρέινολντς, Τοντ Φίσερ, λέγοντας «Ήθελε να είναι με την Κάρι».

Γεννημένη το 1932 στο Ελ Πάσο του Τέξας, η Ρέινολντς μπήκε στη showbiz ως έφηβη, απολαμβάνοντας μία μακρά και χιλιοτραγουδισμένη καριέρα. Σε ηλικία 18 ετών προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα ως πολλά υποσχόμενη πρωτεμφανιζόμενη στην ταινία «Three Little Words» του Ρίτσαρντ Θορπ και δυο χρόνια μετά η φήμη της εκτοξεύθηκε με το αριστουργηματικό «Τραγουδώντας στη Βροχή» των Στάνλεϊ Ντόνεν και Τζιν Κέλι. Στο ρόλο της Κάθι Σέλντεν, η Ντέμπι Ρέινολντς παρουσίασε την ευρύτατη εκφραστική γκάμα, το χορευτικό ύφος και το παιχνιδιάρικο κωμικό ταμπεραμέντο της, σε μία ταινία-μιούζικαλ που μνημονεύεται ως μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών,και υπόδειγμα του είδους.

Το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» συμμετείχε στα «Tammy», «The Rat Race», «The Singing Nun», στο all-star καστ «Η Κατάκτηση της Δύσης» («How the West Was Won») και προτάθηκε το 1964 για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου με το «The Unsinkable Molly Brown». Το 1958 η ιδιωτική της ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο, όταν ο σύζυγός της Έντι Φίσερ, την εγκατέλειψε για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Η κόρη τους Κάρι Φίσερ, ήταν 2 χρονών.

Η Ρέινολντς εμφανίστηκε σε αρκετές ταινίες τη δεκαετία του '90, με καλύτερη το «Mother» του Άλμπερτ Μπρουκς, στα δημοφιλή «In & Out» και «Bodyguard», στο «Ουρανός και Γη» του Όλιβερ Στόουν, ενώ η τελευταία ταινία της ήταν το «Behind the Candelabra» του Στίβεν Σόντερμπεργκ, εμπνευσμένο από τη ζωή του Λιμπεράτσε, με πρωταγωνιστές τους Μάικλ Ντάγκλας, Ματ Ντέιμον.

Εκτός από την μεγάλη καριέρα της σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση, η Ρέινολντς ήταν επίσης γνωστή για τις φιλανθρωπικές της δράσεις. Αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Thalians, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης για θέματα ψυχικής υγείας, και παράλληλα αφιερώθηκε στη διατήρηση της ιστορίας του κινηματογράφου, συγκεντρώνοντας μια τεράστια συλλογή από αναμνηστικά ταινιών, συμπεριλαμβανομένων του λευκού φορέματος της Μέριλιν Μονρόε από το «Εφτά Χρόνια Φαγούρα» ή του μπλε φορέματος της Τζούντι Γκάρλαντ από τον «Μάγο του Οζ».

