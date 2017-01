Η Marvel επιβεβαιώνει την εμφάνιση του Dr. Strange στο νέο «Thor»

Στην περίπτωση που ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς σας έλειψε, ετοιμαστείτε για ένα «τριπαριστό» ταξίδι στο «Thor: Ragnarok».

Από τον Πάνο Γκένα

Πρόσφατα ο εγωιστής, αλαζόνας «Dr. Strange» έγινε η αφορμή για να στηθούν τα πιο αναζωογονητικά κινηματογραφικά καρέ στο σύμπαν της Marvel και μετά την εμπορική (αναμενόμενα) και κριτική αποδοχή, ο Κος Στίβεν Στρέιντζ (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) επιστρέφει (όπως μας είχε προϊδεάσει και η σκηνή στα credits του «Dr.Strange»).

Tο κοινό θα έχει την «ψυχεδελική» χαρά να ξανασυναντήσει τον ήρωα στο νέο «Thor» στον Ταίκα Γουατίτι («What We Do in the Shadows»), με τίτλο «Thor: Ragnarok». Στη νέα περιπέτεια του Θεού του Κεραυνού, ο Κρις Χέμσγουορθ θα αντιμετωπίσει την Hela της Κέιτ Μπλάνσετ. Ο Μαρκ Ράφαλο σε δηλώσεις του, σχολίασε τη συμμετοχή της λέγοντας: «Παίζει τον πιο κακό χαρακτήρα από τους...χειρότερους. Εντελώς σατανική! Θα μας αποτελειώσει όλους. Είναι ένας εξαιρετικός ρόλος», ενώ θεωρεί πως το φιλμ είναι μία παρεϊστικη ταινία-δρόμου με ήρωες τον Θορ και τον Χαλκ.

Πέρα από τον Κάμπερμπατς αναμένουμε επανεμφανίσεις των Τομ Χίντλστον, Ίντρις Έλμπα και Άντονι Χόπκινς, ενώ πληροφορίες θέλουν το «Thor: Ragnarok» να ολοκληρώνει την τριλογία του κινηματογραφικού σύμπαντος του θεού της Marvel με μία ιστορία που δεν λαμβάνει χώρα ούτε στον πλανήτη Ασγκαρντ, ούτε στη Γη, και αποτελεί άμεση συνέχεια από το δρματικό φινάλε του «Thor 2: Σκοτεινός Κόσμος».

Το «Thor: Ragnarok» θα κυκλοφορήσει 3 νοεμβρίου 2017.