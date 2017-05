«Έθνος Άντεργουντ»: Είδαμε τα πρώτα επεισόδια του νέου «House of Cards»

Η βραβευμένη με Χρυσές Σφαίρες και Emmy® σειρά House of Cards επιστρέφει στην COSMOTE TV με τον 5ο κύκλο. Ο νέος κύκλος της παγκοσμίως αναγνωρισμένης σειράς κάνει πρεμιέρα, σε Α’ τηλεοπτική προβολή, στο COSMOTE CINEMA 4HD, την Τετάρτη 31 Μαΐου στις 22.00, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της σειράς.

Από τον Πάνο Γκένα

Όταν το «House of Cards» διεκδικούσε ψήφο εμπιστοσύνης μέσα από την πλατφόρμα του Netflix πριν από τέσσερα χρόνια, κανείς δεν υπολόγιζε πως μία online υπηρεσία θα έβρισκε χώρο στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών, του πιο γνωστού κινηματογραφικού φεστιβάλ παγκοσμίως, πως ο Κέβιν Σπέισι και η Ρόμπιν Ράιτ θα έστηναν τις πιο ευρηματικές σαιξπηρικές πολιτικές συνωμοσίες στην «αυλή» του Λευκού Οίκου, ούτε πως ο αρχομανής Ντόναλντ Τραμπ θα βρισκόταν στο οβάλ γραφείο του. Τέσσερα χρόνια μετά τα πράγματα στην παγκόσμια πολιτική, οικονομική, κοινωνική σκακιέρα έχουν αλλάξει αγγίζοντας ζοφερούς τόνους και το μόνο σίγουρο είναι πως οι παίκτες του «House of Cards» παραμένουν εκεί σαν ένα κοινωνικό ανάλογο μιας πολιτι(στι)κής συγκυρίας όπου τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και την πραγματικότητα είναι πραγματικά ρευστά.

Το αδίστακτο, χαρισματικό, σαρδόνιο και (επικίνδυνα) απολαυστικό ζευγάρι των Φρανκ και Κλερ Άντεργουντ, με τους Κέβιν Σπέισι και Ρόμπιν Ράιτ σε ένα ερμηνευτικό ρεσιτάλ απόλυτης χημείας, κλινικής αποστασιοποίησης, υφέρπουσας ειρωνείας και λεπτών αποχρώσεων, επιστρέφει ετοιμοπόλεμο. Στην κυριολεξία.

Στο πλαίσιο της προεκλογικής καμπάνιας, το προεδρικό ζευγάρι αποζητά τον έλεγχο και χειραγωγεί το κοινό μέσα από την πιο ποταπή, δημαγωγική άσκηση πολιτικής: την ταύτιση της καθημερινότητας με τον φόβο. Βρίσκοντας τον διάβολο, ανάμεσα στις λέξεις και τις πράξεις, ο βιτριολικός, κυνικός Φρανκ Άντεργουντ ξεκινά στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν στο κογκρέσο με μία σαρωτική απαίτηση: την κήρυξη πολέμου. Σύμμαχός του η Κλερ σε μια διπλωματική προσπάθεια να εξευγενίσει την δημόσια εικόνα του Φρανκ, μία εικόνα που το παρελθόν για άλλη μια φορά δεν θα αφήσει αλώβητη.

Σε συνάφεια με τις πολιτικές εξελίξεις παγκοσμίως, και ειδικά στην Αμερική, το «House of Cards» ξεκινά με αφετηρία τον πιο ανήθικο άνθρωπο στην πιο ακατάλληλη θέση. «Δεν υποκύπτουμε στον τρόμο. Εμείς δημιουργούμε τον τρόμο», δηλώνει το ζεύγος Άντεργουντ ως ανταπάντηση στο βίαιο φινάλε του τέταρτου κύκλου. Μετά τη σφαγή του εναπομείναντα ομήρου από την εξτρεμιστική ομάδα ICO (Islamic Caliphate Organization), ο Φρανκ πρέπει να αντιμετωπίσει ηθικά το πένθος μιας οικογένειας, την στρατηγική της προεκλογικής καμπάνιας και τη μάχη με τον βασικό του αντίπαλο Γουίλ Κόνγουεϊ (Τζόελ Κίναμαν).



Ο πέμπτος κύκλος τον βρίσκει να αποζητά ως αντιπερισπασμό την απαίτηση της πολεμικής εμπλοκής, την ώρα που στην κηδεία του θύματος τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα υπολογίζει. Η εξίσου μακιαβελική Κλερ ορθώνει το ανάστημά της, προβάλλοντας τη δυναμική του ζεύγους, τη στιγμή που ένα μυστικό από το παρελθόν του Φρανκ επιστρέφει. Παράλληλα ένα υπολογισμένο ιντερνετικό χακάρισμα θα προκαλέσει χάος στην Ουάσινγκτον. Και είμαστε μόλις στα πρώτα δυο κεφάλαια του πέμπτου κύκλου.

Με γενναίες δόσεις τρέλας και τρόμου, παράνοιας και κυνισμού, το «House of Cards» έρχεται να σχολιάσει με δριμύτητα την δημαγωγική πολιτική της επικαιρότητας. Μπορεί ο Μπο Γουίλιμον, δημιουργός της σειράς και υπεύθυνος για τις προηγούμενες σεζόν να αποχώρησε δίνοντας βήμα στους εκτελεστικούς παραγωγούς Μελίσα Τζέιμς Γκίμπσον και Φρανκ Πουγκλίζ να αναλάβουν τα ηνία, το «τηλεοπτικό διάγγελμα» όμως φαίνεται να διατηρεί για πέμπτη φορά τις εντάσεις ψηλά. Αυτή τη φορά οι εσωτερικές προστριβές των Άντεργουντ δεν άγουν την πλοκή, όπως συνέβαινε τις προηγούμενες δυο σεζόν, αλλά φιλτράρουν τα εξωτερικά γεγονότα που δείχνουν να ξεφεύγουν απρόβλεπτα από τον έλεγχο των αδίστακτων Φρανκ και Κλερ.



«Ο Φράνσις δεν είναι απλώς ανήθικος, στην ουσία είναι απολιτικός. Κάνει αυτά που κάνει έχοντας προδοθεί από το ίδιο σύστημα αξιών και πεποιθήσεων που υπηρετεί», είχε δηλώσει ο Ντέιβιντ Φίντσερ, παραγωγός και σκηνοθέτης του πιλότου της σειράς, και οι φανατικοί της σειράς αναμένουν τις εξελίξεις σε μία καλά διαρθρωμένη σεξπιρική, τραγική ιστορία πολιτικής ανόδου και προσωπικής καταφοράς.



Το βλέμμα της Ρόμπιν Ράιτ στο φινάλε του προηγούμενου κύκλου έσπασε τον τέταρτο τοίχο και ενδεχομένως να είναι το δημιουργικό πρελούδιο για αυτή τη σεζόν. Ο Κέβιν Σπέισι συνεχίζει σε μία ερμηνεία-ζωής να χειραγωγεί σαρδόνια εντός και εκτός οθόνης και το σενάριο συνδιαλέγεται τολμηρά με τα σημεία (και τέρατα) των καιρών. Μπορεί να φαντάζει ακατόρθωτο να δημιουργήσεις πλέον έναν χειρότερο, πιο ακραίο Πρόεδρο, από αυτόν που υπάρχει ήδη στην πραγματικότητα, ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο: ο Φρανκ Άντεργουντ δεν απογοητεύει.

