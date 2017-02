Βρέθηκε σκηνοθέτης για το νέο «Batman»

Τελειώνοντας με το franchise του «Πλανήτη των Πιθήκων», ο Ματ Ριβς αναλαμβάνει τελικά το ταλαιπωρημένο project της Warner.

Από τον Τάσο Μελεμενίδη

Είχε πολλά επεισόδια η εμποκή του Μπεν Άφλεκ με τον νέο «Batman» στον οποίο ποντάρει πάρα πολλά η Warner και θα ήθελε ιδανικά να κυκλοφορήσει το 2018. Ο Άφλεκ αρχικά ήταν σίγουρος για σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής, μετά για καιρό έλεγε μισόλογα και κατέληξε πως θέλει να μείνει μόνο ως πρωταγωνιστής. Τα αρνητικά αποτελέσματα του «Νόμου της Νύχτας» έπαιξαν και αυτά το ρόλο τους κάτι που πρέπει να ισχύει και για το σενάριο που φαίνεται να έχει προκρίνει η Warner για τις νέες περιπέτειες του υπερήρωα από το Γκόθαμ, και το οποίο δεν φαίνεται να ικανοποιούσε τον Άφλεκ.

Το όνομα του Ματ Ριβς ήταν από τα πρώτα που είχαν συζητηθεί για αντικαταστάτη στη σκηνοθεσία. Έχοντας στο βιογραφικό του το «Cloverfield» και τo αδικημένο, εξαιρετικό remake του «Let the Right One In», μπήκε στα μεγάλα franchise σκηνοθετώντας το «Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Αυγή» το 2014, το δεύτερο μέρος της νέας τριλογίας που σχετίζονταν με τη γνωστή ιστορία, ενώ το καλοκαίρι θα παρουσιάσει και το τρίτο μέρος. Εκεί θα πιάσει δουλειά για το «Batman», χωρίς να είναι σίγουρο αν τελικά έχει αλλάξει το σενάριο που δεν φαίνεται να θέλει κανείς και υπάρχουν διαβεβαιώσεις για κάτι καλύτερο. Ο Άφλεκ καλωσόρισε τον Ριβς με ένα tweet ενώ ο τελευταίος δέχτηκε την είδηση με μια πολύ τυπική και αναμενόμενη δήλωση πως ήταν fan του ήρωα από μικρό παιδί και είναι περήφανος που σήμερα παίρνει αυτή τη θέση.