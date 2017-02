«Βιβλίο της Ζούγκλας» και «Game of Thrones» θριάμβευσαν στα βραβεία για τα καλύτερα οπτικά εφέ

Τα VES Awards, τα βραβεία της ένωσης τεχνικών οπτικών εφέ, δόθηκαν στις ταινίες και τις σειρές που εντυπωσίασαν περισσότερο φέτος για τα οπτικά τους επιτεύγματα.

Από τον Τάσο Μελεμενίδη

Η εξαιρετική δουλειά που έγινε (και) στο οπτικό κομμάτι του «Βιβλίου της Ζούγκλας» του Τζον Φαβρό δεν άφησε ασυγκίνητους του τεχνικούς των οπτικών εφέ, αφήνοντας πίσω της ακριβότερες και πιο θορυβώδεις παραγωγές. Η ταινία απέσπασε συνολικά 5 βραβεία, μεταξύ των οποίων και αυτό για καλύτερα εφέ σε κινηματογραφική ταινία, καθώς εκτιμήθηκε η ένωση του «ζωντανού» ήρωα με τα ζώα της ζούγκλας, όλα αποκλειστικά φτιαγμένα με CGI.

Το «Βιβλίο της Ζούγκλας» γίνεται αυτομάτως φαβορί για το αντίστοιχο Όσκαρ , αφού από τις προηγούμενες 14 βραβεύσεις, οι 9 πήραν στο τέλος το μεγάλο αγαλματίδιο. Δεν ήταν πάντως η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες. Μια άλλη ταινία της Disney, Το «Rogue One», με επτά συνολικά, ήταν ο μεγάλος χαμένος της βραδιάς αφού δεν κατάφερε να πάρει ούτε ένα βραβείο. Μεγάλη δικαίωση επίσης για την Laika ήταν η βράβευση του «Κούμπο και οι 2 Χορδές» στην αντίστοιχη κατηγορία για animation, ενώ στις σειρές το «Game of Thrones» πιστοποίησε την υπέροχή του σ' αυτό τουλάχιστον το κομμάτι, με 5 συνολικά βραβεύσεις.

Αναλυτικά οι βραβεύσεις που αφορούν σινεμά και τηλεόραση:

Καλύτερα Οπτικά Εφέ για Κινηματογραφική Ταινία: «Το Βιβλίο της Ζούγκλας»

Καλύτερα Υποστηρικτικά Οπτικά Εφέ για Κινηματογραφική Ταινία:«Deepwater Horizon»

Καλύτερα Οπτικά Εφέ για Animation: «Ο Κούμπο και οι 2 Χορδές»

Καλύτερα Οπτικά Εφέ για Τηλεοπικό Επεισόδιο: «Battle of the Bastards» από το «Game of Thrones»

Υποστηρικτικά Οπτικά Εφέ για Τηλεοπτικό Επεισόδιο: «XX» από το «Black Sails»

Καλύτερη Animated Ερμηνεία σε Ταινία: King Louie από το «Βιβλίο της Ζούγκλας»

Καλύτερη Ερμηνεία σε Animation: Χανκ από το «Finding Dory»

Καλύτερο Τεχνητό Περιβάλλον σε Ταινία: Η Νεά Υόρκη στο «Doctor Strange»

Καλύτερο Τεχνητό Περιβάλλον σε Animation: Νησί Μοτουνούι στη «Βαϊάνα»

Καλύτερο Τεχνητό Περιβάλλον σε Επεισόδιο: «Battle of the Bastards» από το «Game of Thrones»

Καλύτερη Εικονική Κινηματογράφιση: «Βιβλίο της Ζούγκλας»

Καλύτερο Εφέ με Μοντέλό: «Deepwater Horizon»

Καλύτερα Εφέ Εξομοίωσης: «Βιβλίο της Ζούγκλας»

Καλύτερα Εφέ Εξομοίωσης σε Animation: «Βαϊάνα»

Καλύτερα Εφέ Εξομοίωσης σε Επεισόδιο: «Battle of the Bastards» από το «Game of Thrones»

Καλύερη Σύνθεση Εφέ: «Βιβλίο της Ζούγκλας»

Καλύερη Σύνθεση Εφέ σε Επεισόδιο: «Battle of the Bastards» από το «Game of Thrones»