Berlinale 2017: Χρυσή Άρκτος στο «On Body and Soul» από την Ουγγαρία, Σκηνοθεσία στον Καουρισμάκι

Σε μία από τις ταινίες που δίκαια ξεχώρισαν από το (μέτριο) διαγωνιστικό τμήμα της Μπερλινάλε, απονεμήθηκε το μεγάλο βραβείο του φετινού Φεστιβάλ.

Αποστολή στο Βερολίνο: Πάνος Γκένας

Δέκα μέρες πέρασαν γεμάτες προβολές, πρεμιέρες, συζητήσεις και αρκετό κρύο στο Βερολίνο που φέτος φιλοξένησε 399 ταινίες στο σύνολο απλωμένες στα ξεχωριστά τμήματα του Φεστιβάλ. Με δεδομένα τις διαπιστεύσεις που έφτασαν το μισό εκατομμύριο και τα 300.000 εισιτήρια, το Βερολίνο αποτέλεσε το κέντρο του κινηματογραφικού ενδιαφέροντος τις τελευταίες δυο εβδομάδες, διατηρώντας τον τίτλο του μεγαλύτερου Φεστιβάλ στον κόσμο, από άποψη προσέλευσης.

Ρίχνοντας αυλαία με την παγκόσμια πρεμιέρα του μεταλλαγμένου «Λόγκαν» του Τζέιμς Μάνγκολντ και με την προτροπή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Ντίτερ Κόσλικ προς τους κινηματογραφιστές να αγωνίζονται για «να σώσουν τον κόσμο με την ποίηση», έφτασε και η ώρα των βραβείων από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνιστικού τμήματος του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Το «On Body and Soul» της Ιντικό Ενιεντί, ένα ενήλικο, τραχύ και μαζί αιθέριο παραμύθι από την Ουγγαρία που κέρδισε από νωρίς τις εντυπώσεις στις πρώτες μέρες του φεστιβάλ, κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης ταινίας. Τοποθετημένη σε ένα σφαγείο της Βουδαπέστης, η ταινία διηγείται την τρυφερή ερωτική ιστορία μιας ντροπαλής νεαρής γυναίκας και του μεγαλύτερου σε ηλικία αφεντικού της, όταν ανακξαλύπτουν και οι δυο πως μοιράζονται τα ίδια όνειρα το βράδυ.

Ο Αλέν Γκομί από τη Σενεγάλη μπορεί να τραγουδά από «Félicité», μιας και η ταινία του απέσπασε την Αργυρή Άρκτο Μέγα Βραβείο της Επιτροπής, για την ιστορία της Φελισιτέ μιας πληθωρικής και ανεξάρτητης γυναίκας που δουλεύει ως τραγουδίστρια σε ένα μπαρ της Κινσάσα, πρωτεύουσας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Την Αργυρή Άρκτο Alfred Bauer που απονέμεται σε ταινία που ανοίγει νέες προοπτικές απέσπασε η Ανιέσκα Χόλαντ για το θρίλερ «Spoor». Η Χόλαντ, σκηνοθέτης του «Europa Europa» αλλά και επεισοδίων των «The Wire» και «House Of Cards», έφερε έναν μακάβριο τόνο στο φεστιβάλ με το μυστηριώδες «Spoor». Βασισμένο στο best-seller της Όλγκα Τοκάρτσουκ, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρίσκεται να είναι η βασική ύποπτη σε μια σειρά από δολοφονίες που έχουν προκαλέσει την τοπική κοινότητα μιας μικρής πόλης.

Ο Άκι Καουρισμάκι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς με το «The Other Side of Hope» κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας. Ο Φινλανδός σκηνοθέτης προκάλεσε μία στιγμή αμηχανίας στην τελετή βράβευσης, όταν αρνήθηκε να ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του, αναγκάζοντας τους παρουσιαστές να το πάνε σε εκείνον. Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι κριτικοί υπολόγιζαν πως η ταινία του Καουρισμάκι θα κέρδιζε την Χρυσή Άρκτο, αλλά η Επιτροπή προφανώς είχε διαφορετική γνώμη, μιας και άλλο ένα φαβορί, το «Party» της Σάλι Πότερ, έμεινε εκτός βραβείων.

Η Κιμ Μίνχι, πρωταγωνίστρια του «On the Beach at Night Alone» κέρδισε το βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας και ο Γκέοργκ Φρίντριχ το αντίστοιχο Ανδρικής για το «Bright Nights». Η απολαυστικά μελοδραματική «Una Mujer Fantástica» του Σεμπαστιάν Λέλιο απέσπασε το Βραβείο Σεναρίου (Σεμπαστιάν Λέλιο και Γκονζάλο Μάζα), ενώ το Βραβείο Τεχνικής Επάρκειας δόθηκε στην Ντάνα Μπουνέσκου για το μοντάζ του «Ana, mon amour» του Καλίν Πέτερ Νέτζερ («Οικογενειακή Υπόθεση»).

Στα υπόλοιπα βραβεία της βραδιάς, η Ισπανίδα Κάρλα Σιμόν βραβεύτηκε ως Πρωτοεμφανιζόμενη Σκηνοθέτης για το «Summer of 1993», το ντοκιμαντέρ «Ghost Hunting» τους Ραέντ Αντόνι από την Παλαιστίνη κέρδισε το νεοσύστατο βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Glasshütte, το «Small Town» από την Πορτογαλία έφερε στα χέρια του σκηνοθέτη Ντιόγκο Κόστα Αμαράντε τη Χρυσή Άρκτο Μικρού Μήκους, ενώ την Αργυρή κέρδισε το «Reverie in the Meadow» του Εστεμπάν Αρανγκόιζ Ζουλιέν.

Ο Πολ Βερχόφεν σφράγισε μία δημιουργική χρονιά και ολοκλήρωσε το πανηγυρικό comeback του μετά την πρεμιέρα του «Εκείνη» στις Κάννες και την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας, ως πρέδρος της Κριτικής επιτροπής του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Η επιτροπή που αποφάσισε για τα βραβεία μέσα από τις 18 ταινίες που αποτέλεσαν το Διαγωνιστικό του φεστιβάλ, με προεδρεύοντα τον Βερχόφεν ήταν οι: παραγωγός Ντόρα Μπρουτσούκα Φουράτι (Τυνησία), ο καλλιτέχνης Όλαφουρ Έλιασον (Ισλανδία), η ηθοποιός Μάγκι Τζίλενχαλ (ΗΠΑ), η ηθοποιός Τζούλια Τζεντς (Γερμανία), ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ντιέγκο Λούνα (Μεξικό) και ο σκηνοθέτης/σεναριογράφος Γουάνγκ Κουάν'αν (Κίνα).

Αναλυτικά τα βραβεία

Χρυσή Άρκτος Καλύτερης ταινίας: «On Body and Soul» Ίλντικο Ενιέντι

Αργυρή Άρκτος Μέγα Βραβείο: «Félicité» του Αλέν Γκομί

Αργυρή Άρκτος Alfred Bauer: «Pokot» της Ανιέσκα Χόλαντ

Σκηνοθεσία: Άκι Καουρισμάκι για το «The Other Side of Hope»

Γυναικείας Ερμηνείας: Κιμ Μίνχι για το «On the Beach at Night Alone»

Ανδρικής Ερμηνείας: Γκέοργκ Φρίντριχ για το «Bright Nights»

Σεναρίου: Σεμπαστιάν Λέλιο και Γκονζάλο Μάζα για το «Una Mujer Fantástica»

Τεχνικής Επάρκειας: Ντάνα Μπουνέσκου για το μοντάζ του «Ana, mon amour»

