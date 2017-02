Berlinale 2017: Το «Ana, Mon Amour» είναι μια σπουδαία, μπεργκμανική ενδοσκόπηση στα ψυχοσυναισθηματικά αδιέξοδα

Ο Ρουμάνος Καλίν Πέτερ Νέτζερ («Οικογενειακή Υπόθεση») διεκδικεί επί ίσοις όροις τα μεγάλα βραβεία της φετινής Μπερλινάλε, με ένα υπέροχο, πολυεπίπεδο και εξαιρετικά διαυγές αισθηματικό δράμα.

Αποστολή στο Βερολίνο: Νεκτάριος Σάκκας

Στην επιστροφή του στη Μπερλινάλε μετά το θρίαμβο του 2013 και την «Οικογενειακή Υπόθεση», ο βραβευμένος με Χρυσή Άρκτο Καλίν Πέτερ Νέτζερ κομίζει με το «Ana, Mon Amour» στο διαγωνιστικό κάτι περισσότερο από ένα περίτεχνο αισθηματικό δράμα με φόντο τη Ρουμανία του σήμερα.

Αφενός επειδή το νέο του πόνημα παίρνει τη μορφή μελέτης, ή αν προτιμάτε εκτεταμένης ενδοσκόπησης στη σχέση της Άνα και του Τόμα, από την παθιασμένη γνωριμία τους στο πανεπιστήμιο μέχρι τον καιρό όπου αναμετρώνται με την πρόκληση να φτιάξουν οικογένεια. Αφετέρου, γιατί πέρα απ’ το ρευστό από άποψη δυναμικής δίπολο των δυο ηρώων, ο Ρουμάνος σκηνοθέτης εμφυτεύει χειρουργικά στην όλη εξίσωση οικογενειακό παρελθόν, κοινωνικές προκαταλήψεις, ψυχανάλυση, καθώς επίσης την επίδραση της χριστιανικής κουλτούρας στις ζωές τους, ανακατεύοντας παράλληλα την τράπουλα του χρόνου.

Στο «Ana, Mon Amour», η ροή της αφήγησης παίρνει μορφή παζλ, ακολουθεί περισσότερο τη λογική του ψυχαναλυτικού συνειρμού και δίνει στο θεατή την καλύτερη δυνατή οπτική γωνία στην υποκειμενική αλήθεια του ζευγαριού. Η Άνα προέρχεται από τραυματισμένο οικογενειακό περιβάλλον και υποφέρει από κρίσεις πανικού. Ο Τόμα απ’ την άλλη, προερχόμενος από ένα «τυπικά αποτυχημένο» θα λέγαμε μεσοαστικό σπίτι όπου έχωσε το κεφάλι στην άμμο προκειμένου να μη διαλυθεί, λειτουργεί υποστηρικτικά προς εκείνη. Οι δυο τους όμως μοιάζουν να λειτουργούν σαν σύστημα συγκοινωνούντων δοχείων, όπου η ανάδυση του ενός τείνει να επιφέρει βύθιση και αστάθεια στον άλλο.

Η ξεκάθαρα μπεργκμανική καρδιά της ταινίας φαντάζει ταυτόχρονα ενδεικτική για μια κοινωνία που κουβαλά στην πρόσφατη μνήμη της κοσμογονικές μεταβάσεις, αγκαζέ με ανθεκτικές παραδόσεις. Όμως στο «Ana, Mon Amour», προτεραιότητα έχει το υποκειμενικό των ηρώων: σε πρώτη φάση του Τομά (απ΄την οπτική του οποίου βλέπουμε ανακατεμένα τα επεισόδια) και εξ αντανακλάσεως (όμως κάθε άλλο παρά υποβαθμισμένη) της Άνα. Με γνώμονα αυτό ο Νέτζερ επιχειρεί επίσης μια πανέξυπνη, έμμεση αντιπαραβολή μεταξύ εξομολόγησης και ψυχανάλυσης, όταν ο Τομά δοκιμάζει και τα δύο.

Ταυτόχρονα ωστόσο, στο υπόστρωμα φιλμ βασιλεύουν πλείστες όσες εκφάνσεις της πατρικής φιγούρας (από τους πατεράδες των δύο συντρόφων, ως τον ιερέα και τον ψυχαναλυτή, χωρίς να αγνοούμε την πολλές φορές πατρική στάση του ίδιου του Τόμα), τροφοδοτώντας έτσι με μια επιπρόσθετη φαρέτρα νοηματοδοτήσεων το θεατή. Ταυτόχρονα βέβαια, ερωτήματα πάνω στη φύση του έρωτα ή τον ενίοτε ευρισκόμενο υπό αίρεση διαχωρισμό του από την προσκόλληση (σε άτομα ή επιλογές), αποτελούν πυλώνα μιας ταινίας που, όχι τυχαία, φέρει στον τίτλο της μια έκφραση αγάπης.

Καθώς η 67η Μπερλινάλε οδεύει προς ολοκλήρωση, ακόμα ένα εκλεκτό δείγμα γραφής του νέου ρουμανικού σινεμά μπαίνει δυναμικά στο στίβο της διεκδίκησης των βραβείων. Το αν θα καταφέρει ο Νέτζερ να κάνει αύριο το 2 στα 2 εδώ όμως είναι δευτερεύον. Σημασία έχει πως με επιλογές σαν το «Ana Mon Amour», το «Party» της Σάλι Πότερ, το «On Body and Soul», το «The Other Side of Hope» του Καουρισμάκι ή το «Una Mujer Fantastica», η δουλειά του Βερχόφεν και της επιτροπής του έγινε εξαιρετικά δύσκολη. Και η δική μας, απ’ την άλλη, εξαιρετικά ευχάριστη.

