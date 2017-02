Berlinale 2017: «Θα πήγαινα στο κρεβάτι με όλους και όλες»

Ο Λούκα Γκουαντανίνο παρουσίασε την πολυσυζητημένη ταινία του «Call me by Your Name» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, και στη Συνέντεξη Τύπου που ακολούθησε μίλησε για το όμορφο καστ του, τη συνεργασία με τον Τζέιμς Άιβορι και το σίκουελ του «Suspiria».

Αποστολή στο Βερολίνο: Πάνος Γκένας

Μία από τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες του φετινού Φεστιβάλ του Βερολίνου, η νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο «Call Me By Your Name», βασισμένη στο ομώνυμο, εξαιρετικό μυθιστόρημα του Αντρέ Ασιμάν, χειροκροτήθηκε στη σημερινή, πρώτη επίσημη προβολή της (διαβάστε την άποψή μας για την ταινία εδώ). Παραδομένο στα θέλγητρα ενός ειδυλλιακού καλοκαιριού στη βόρεια Ιταλία του 1983, το «Call Me By Your Name» συνεχίζει την κινηματογραφική διερεύνηση του ερωτικού πόθου, σταθερή θεματική του Γκουαντανίνο στις συνεργασίες του με την Τίλντα Σουίντον, «Είμαι ο Έρωτας» (2009) και «Κάτω από τον Ήλιο».

Ο έφηβος Έλιο Πέρλμαν (ο Τίμοθι Σαλαμέ σε μία ερμηνεία αποκάλυψη) περνά τις διακοπές του σε μία οικογενειακή βίλα του 17ου αιώνα, ώσπου μια μέρα καταφθάνει ο γοητευτικός Όλιβερ (Άρμι Χάμερ), φίλος του πατέρα του Έλιοτ (Μάικλ Στούλμπαργκ) και διαπρεπής καθηγητής στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Οι ηλιόλουστες μέρες θα αυξήσουν την ερωτική ένταση και οι Έλιο και Όλιβερ θα ανακαλύψουν τη μεθυστική ομορφιά μιας κρυφής επιθυμίας που τους σιγοκαίει, όσο ο καλοκαιρινός ήλιος.

΄Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε ο Λούκα Γκουαντανίνο εκμυστηρεύτηκε πως σκέφτεται το «Call me by Your Name» σαν μια οικογενειακή ταινία. «Ουσιαστικά μιλά για το πέρασμα της γνώσης και θέλαμε να την κρατήσουμε όσο πιο απλή γίνεται, να δώσουμε χώρο στους χαρακτήρες να αναπνέουν».

Όταν μία δημοσιογράφος από την αίθουσα του έδωσε συγχαρητήρια που επέλεξε ένα τόσο γοητευτικό καστ, ο Γκουαντανίνο δήλωσε με άνεση: «Συμφωνώ μαζί σας. Θα κοιμόμουν με όλους και όλες!». Ενώ στη αναφορικά με τον Άρμι Χάμερ («The Social Network», «Κωδικό Όνομα U.N.C.L.E.») δήλωσε πως «όλοι ερωτεύονται τον Όλιβερ. Όπως και όλοι ερωτεύονται τον Άρμι Χάμερ».

Η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στην ταινία και συντροφεύει τον χαρακτήρα του Έλιοιτ. «Η μουσική όπως τα κομμάτια του Τζον Άνταμς, του Ραβέλ κλπ συνοδεύει και σχολιάζουν τον χαρακτήρα του Έλιοτ. Παράλληλα προσπαθήσαμε να δώσουμε και το στίγμα της δεκαετίας. Στην προσπάθεια να μεταφράσουμε κινηματογραφικά τις εσωτερικές αφηγήσεις του Έλιοτ στο βιβλίο, επιλέξαμε τη μουσική του Sufjan Stevens και εκείνος έγραψε εξαιρετική μουσική και τραγούδια για την ταινία», συμπλήρωσε ο σκηνοθέτης.

Ανάμεσα στις κινηματογραφικές αναφορές στο σινεμά του Ζαν Ρενουάρ και του Ρομπέρ Μπρεσόν, ο Γκουαντανίνο μίλησε για τη συνεργασία του με τον Τζέιμς Άιβορι («Maurice», «Τα Απομεινάρια μιας Μέρας») στο σενάριο. «Είναι ένα έργο αγάπης για όλους όσους ασχολήθηκαν με αυτό. Δεν το είδαμε ποτέ ως δουλειά. Συνάντησα τον Τζέιμς Άιβορι πολλά χρόνια πριν. Είναι γενναιόδωρος και εξίσου περίεργος με τη ζωή. Προσπάθησα να βρω την ουσία του βιβλίου του Αντρέ, με κάποιον που ξέρει την ουσία του κινηματογράφου. Πιστεύω να μην τον απογοητεύσαμε».

Για το απαγορευμένο έρωτα της ταινίας ο Γκουαντανίνο πιστεύει πως «ταιριάζει σε ένα κινηματογραφικό είδος ειδυλλίου. Σε ένα ειδύλλιο λοιπόν δεν σε ενδιαφέρει να δείξεις όργανα, αλλά οικειότητα. Αυτό νομίζω πως θέλαμε να πετύχουμε κι όχι απαραίτητα να δείξουμε σεξ».

Σε ερώτηση για το ριμέικ του «Suspiria», της θρυλικής ταινίας του Ντάριο Αρτζέντο, ο Γκουαντανίνο είπε πως «δενέχει τελειώσει ακόμα», και διευκρίνισε πως καταπιάστηκε με ένα ριμέικ γιατί «υπαρχει πάντα η αναγκη να γεμίσεις σελίδες. Όπως στις εφημερίδες. Το "Suspiria" και η πιθανότητα να το επανεφεύρεις είναι ένα εξωτικό κόνσεπτ».

Το πρωταγωνιστικό ζευγάρι Άρμι Χάμερ και Τίμοθι Σαλαμέ, μοιράστηκαν την κοινή εμπειρία των γυρισμάτων. Ο Χάμερ δήλωσε πως σχετίζεται με τον χαρακτήρα του με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. «Όλοι μας αναγνωρίζουμε την επιθυμία, την λαχτάρα και τον πόθο. Το καλοκαίρι της ταινίας μπορεί να είναι το καλοκαίρι του...οποιουδήποτε. Εύχομαι αυτή η αίσθηση να βοηθήσει την ταινία να ξεπεράσει τις προκαταλήψεις».

Ο Σαλαμέ εκτίμησε το γεγονός πως γνώρισε τον Χάμερ αρκετό καιρό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ώστε να χτίσουν μία σχέση φιλίας. «Δεν χρειαζόταν πάντα να υποκριθούμε. Θέλαμε να συλλάβουμε τη χημεία του ζευγαριού, όπως είναι και στο βιβλίο». « Κάναμε οτιδήποτε φαίνεται στην ταινία», συμπλήρωσε ο Χάμερ, «όχι όλα!» πρόσθεσε ο Σαλαμέ.

