Berlinale 2017: Για ποιες ταινίες ανυπομονούμε!

Κρύο, ταινίες, πρεμιέρες και κόκκινα χαλιά! Το Περιοδικό ΣΙΝΕΜΑ βρίσκεται ήδη στο Βερολίνο και σας υπόσχεται τις πιο ζεστές ανταποκρίσεις για το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου που ξεκινά σήμερα!

Αποστολή στο Βερολίνο: Πάνος Γκένας

Ποιες είναι οι ταινίες που θα μονοπωλήσουν τις κινημαγτογραφικές μας κουβέντες με αφορμή το Φεστιβάλ; Καουρισμάκι, X-Men, η επιστροφή του Trainspotting, το μυστήριο της Ανιέσκα Χόλαντ, ο καυτός ήλιος του «Call Me By Your Name» και ένα «Δείπνο», είναι μερικοί μόνο τίτλοι που θα ζεστάνουν τις κινηματογραφικές μας μέρες (και νύχτες).

«The Other Side Of Hope» του Άκι Καουρισμάκι



Ο Άκι Καουρισμάκι, ο εκκεντρικός και αγαπητός στη χώρα μας Φινλανδός σκηνοθέτης των «Leningrad Cowboys Go America» και «Le Havre» αγκαλιάζει με το χαρακτηριστικό του ύφος στο «The Other Side Of Hope» το πρόβλημα του προσφυγικού και της εσωτερικής μετανάστευσης στη σημερινή Ευρώπη. Ένας πρόσφυγας από τη Συρία γίνεται φίλος με έναν εστιάτορα και έναν πράκτορα ταξιδίων και ο Καουρισμάκι πιο επίκαιρος από ποτέ θα αποδείξει για άλλη μια φορά τη θέρμη του «βόρειου» σινεμά του.

«Call me By Your Name» του Λούκα Γκουαντανίνο



Μία από τις πιο πολυσυζητημένες πρεμιέρες του φετινού φεστιβάλ του Sundance, η νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο «Call Me By Your Name», βασισμένη στο ομώνυμο, εξαιρετικό μυθιστόρημα του Αιγύπτιου συγγραφέα Αντρέ Ασιμάν παραδίδεται στα θέλγητρα ενός ειδυλλιακού καλοκαιριού στη βόρεια Ιταλία του 1983. Ο νεαρός Έλιο (Τίμοθι Σαλαμέ) θα ερωτευθεί τον γοητευτικό Όλιβερ (Άρμι Χάμερ), φίλο του πατέρα του, και οι ηλιόλουστες μέρες θα αυξήσουν την ερωτική τους ένταση. Προσοχή, πόθος (αλα ιταλικά)!

«Το Δείπνο» (The Dinner) του Όρεν Μόβερμαν



Βασισμένο στο πασίγνωστο ομώνυμο βιβλίο του Χέρμαν Κοχ, ο Όρεν Μόβερμαν των «The Messenger» και «Rampart» παρατηρεί δύο παντρεμένα ζευγάρια σε κρίση. Το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει σχετίζεται με ένα έγκλημα που έχουν διαπράξει τα παιδιά τους. Τα όρια της ηθικής, αλλά κι εκείνα της αγάπης δοκιμάζονται με τις εναλλαγές των πιάτων να πορεύονται παράλληλα με εναλλαγές των αποφάσεων και τις αναπάντεχες ανατροπές. Ρίτσαρντ Γκιρ, Στιβ Κούγκαν, Ρεμπέκα Χολ και η εξαιρετική Λόρα Λίνεϊ αποτελούν τους συναρπαστικούς συνδαιτυμόνες.

«Return To Montauk» του Κολμ Τόιμπιν



Ο πολύπλευρος Ιρλανδός συγγραφέας, δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος και κριτικός Κολμ Τόιμπιν συνεργάζεται στο σενάριο με τον Φόλκερ Σλέντορφ του αριστουργηματικού «Το Ταμπούρλο». Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ υποδύεται έναν συγγραφέα που ξανασυναντά έναν παλιό του έρωτα κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας προώθησης του νέου του βιβλίου. Το πέρασμα του χρόνου και η δυνατότητα (ή μήπως όχι;) στις δεύτερες ευκαιρίες με τους Νίνα Χος και Νιλς Άρεστραπ να συμπληρώνουν το καστ.

«Django» του Ετιέν Κομάρ



Ο Ρέντα Κατέμπ («Zero Dark Thirty», «Ο Προφήτης») υποδύεται τον Τζάνγκο και το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου ανοίγει μουσική αυλαία με την παγκόσμια πρεμιέρα του «Django», του σκηνοθετικού ντεμπούτου του Ετιέν Κομάρ. Η ταινία επικεντρώνεται στη ζωή του κιθαρίστα και συνθέτη της τζαζ Τζάνγκο Ράινχαρντ, του πρωτοπόρου μουσικού και βιρτουόζου της κιθάρας, όταν βρισκόταν στο υπό γερμανική κατοχή Παρίσι το 1943.

«The Party» της Σάλι Πότερ



Μετά το υποτιμημένο «Τζίντζερ και Ρόζα» (2012) η μοναδική Σάλι Πότερ του «Ορλάντο» και του «The Tango Lesson» φέρνει στο Βερολίνο ενδεχομένως το πιο δυνατό ensemble ηθοποιών του φεστιβάλ. Κρατηθείτε: Κριστίν Σκοτ Τόμας, Πατρίσια Κλάρκσον, Μπρούνο Γκανζ, Κίλιαν Μέρφι, Έμιλι Μόρτιμερ, Τίμοθι Σπαλ. Μία υπουργός σχεδιάζει να γιορτάσει με τον σύζυγο και φίλους το επιστέγασμα της πολιτικής σταδιοδρομίας της. Οι επισκέπτες φτάνουν στο σπίτι του, αλλά οι αλλεγές στο κόμμα ορίζουν μία αναπάντεχη τροπή των γεγονότων προς το χειρότερο. Δίνουμε ήδη ψήφο εμπιστοσύνης.

«Τ2: Trainspotting» του Ντάνι Μπόιλ



Εσείς τι κάνατε πριν από 21 χρόνια; Σίγουρα πάντως στα χρόνια που μεσολάβησαν είδατε το εμβληματικό «Trainspotting» του Ντάνι Μπόιλ. Η παρέα λοιπόν ξαναμαζεύτηκε με διάθεση να αναπαράγει την ξέχειλη ενέργεια της σκηνοθεσίας του πρωτότυπου, το σπινταριστό σάουντρακ και να τιμήσει την ξεδιάντροπη λογοτεχνική πηγή. Αναμένουμε!

«The Bar» του Άλεξ ντε λα Ιγκλέσια



Ο ιδιόρρυθμος σκηνοθέτης του «La Communidad» και «The Oxford Murders», ο γκόθικ καλλιτεχνικός απόγονος του Πέδρο Αλμοδόβαρ, επιστρέφει με το «The Bar» σε ένα κινηματογραφικό μίγμα τρόμου και κωμωδίας που διαθέτει μια ομάδα από ξεχωριστούς χαρακτήρες που έχουν παγιδευτεί σε ένα τοπικό μπαρ, ενώ απέξω κάποιος έχει δολοφονηθεί. Ευκαιρίες για μία επίδειξη απολαυστικής τρέλας.

«Final Portrait» του Στάνλεϊ Τούτσι



Ο γνωστός ηθοποιός-καρατερίστας Στάνλεϊ Τούτσι έρχεται στο Βερολίνο με την ιδιότητα του σκηνοθέτη. Ο Τούτσι ξανακάθεται στην σκηνοθετική καρέκλα δέκα χρόνια μετά το «Blind Date» με την Πατρίσια Κλάρκσον και με το «πορτρέτο» σκαλίζει την κινηματογραφική βιογραφία του Ελβετού γλύπτη Αλμπέρτο Τζιακομέτι. Με Τζέφρι Ρας στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τους Άρμι Χάμερ («The Social Network») και Κλεμάνς Ποεζί («Αποστολή στην Μπριζ») στο καστ ευχόμαστε ο Τούτσι να «ζωντανέψει» συναρπαστικά τα γλυπτά του Τζιακομέτι στη μεγάλη οθόνη.

«A Fantastic Woman» του Σεμπαστιάν Λέλιο



Μετά το «Gloria» το 2013, που κέρδισε την Αργυρή Άρκτο Γυναικείας Ερμηνείας (Παουλίνα Γκαρσία), ο Σεμπαστιάν Λέλιο έρχεται με τη «Φανταστική Γυναίκα» και μια ιστορία για τους ερωτευμένους Μαρίνα και Ορλάντο που κάνουν σχέδια για να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μαζί. Ένα απρόσμενο συμβάν, όμως θα φέρει τη Μαρίνα αντιμέτωπη με την οικογένεια του συντρόφου της. Με ονόματα όπως ο Λέλιο και ο Πάμπλο Λαραΐν («Νερούδα», «Jackie») το σινεμά της Χιλής γίνεται κινηματογραφικός προορισμός.

«Golden Exits» του Άλεξ Ρος Πέρι



Μπορεί η Νέα Υόρκη να είναι γοητευτική και φωτεινή, αλλά ο ήλιος δεν αγγίζει τους εσωτερικούς χώρους. Ο σκηνοθέτης των «Listen Up Philip» και «Queen of the Earth», κινηματογραφεί μια μελέτη των ανθρώπινων σχέσεων (ή μήπως συγκρούσεων) και του χάσματος που γεννά η απροθυμία της επαφής. Η Εμιλι Μπράουνινγκ δηλώνει καλλιτεχνικό παρόν στο «Golden Exits» και ο Αλεξ Ρος Πέρι έτοιμος για κοντινά πλάνα σε πρόσωπα που που γράφουν συναίσθημα.

«Spoor» της Ανιέσκα Χόλαντ



Η Πολωνή Ανιέσκα Χόλαντ του «Europa Europa», αλλά και επεισοδίων του «The Wire», «The Affair» και «House Of Cards» φέρνει έναν μακάβριο τόνο στο φεστιβάλ με το μυστηριώδες «Spoor». Βασισμένο στο best-seller της Όλγκα Τοκάρτσουκ, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρίσκεται να είναι η βασική ύποπτη σε μια σειρά από δολοφονίες που έχουν προκαλέσει την τοπική κοινότητα μιας μικρής πόλης της Πολωνίας. Κλειστοφοβία εντός και εκτός της μεγάλης οθόνης.

«The Lost City of Z» του Τζέιμς Γκρέι



Τοποθετημένο στη δεκαετία του ’20, το «The Lost City of Ζ» έχει κεντρικό πρόσωπο τον θρυλικό Βρετανό εξερευνητή Πέρσι Φόσετ (Τσάρλι Χάναμ), ο οποίος αποπειράται ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Υφολογικά συγγενές με την αισθητική του «Αποκάλυψη Τώρα», ο Τζέιμς Γκρέι αναφέρει ως επιρροές την ταινία του Κόπολα και τον Ντέιβιντ Λιν («Ο Λόρενς της Αραβίας»), και φέρνει αντιμέτωπους τους Χάναμ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σιένα Μίλερ με την άγρια πλευρά της φύσης.

«Berlin Syndrome» της Κέιτ Σόρτλαντ



Η Κλαρκ είναι τουρίστρια στο Βερολίνο και συναντά τυχαία τον Άντι, έναν Γερμανό καθηγητή αγγλικής φιλολογίας. Σε λίγο θα καταλήξουν μαζί στο κρεββάτι. Αυτό όμως που ξεκινά ως ρομάντσο μεταλλάσσεται γρήγορα σε κάτι αναπάντεχα σκοτεινό. Το σπίτι είναι κλειδωμένο ακι όχι κατά λάθος. Η ταινία της Σόρτλαντ που συζητήθηκε έντονα μετά το Sundance, κάνει την ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο μέρος που οφείλει και είναι έτοιμη να παραδώσει μαθήματα αγωνίας ως μια διαυγής άσκηση στη σχέση θύματος και απαγωγέα.

«Freak Show» της Τρούντι Στάιλερ



Μπέτι Μίντλερ, Άμπιγκειλ Μπρέσλιν, Λαβέρν Κοξ είναι έτοιμες μεταξύ άλλων να αποδείξουν πως το να είσαι «fabulous» είναι σκληρό κι επίπονο. Με πολιτιστικές αναφορές που αγγίζουν τον David Bowie, τον Freddy Mercury, τη Lady Gaga, αλλά και τον Όσκαρ Γουάιλντ, το «Freak Show» της Τρούντι Στάιλερ αντιπαραβάλλει την βία της συμμόρφωσης απέναντι στη δύναμη της αυτοδιάθεσης

«Λόγκαν» του Τζέιμς Μάνγκολντ



Ο Χιου Τζάκμαν λέει αντίο στον Γούλβεριν και το «Λόγκαν» αποτελεί τον μεγάλο μπλοκμπάστερ τίτλο της φετινής Μπερλινάλε, με δεδομένο πως εδώ είχαν κάνει πρεμιέρα το «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι» και η «Σταχτοπούτα» του Κένεθ Μπράνα τις προηγούμενες χρονιές. Οι πρώτες εικόνες προσδίδουν μία σκονισμένη αύρα στον υπερήρωα της Marvel και οι περισσότεροι ανυπομονούν για ένα σκοτεινό, ζοφερό φινάλε.

Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου θα διαρκέσει από τις 9-19 Φεβρουαρίου 2017