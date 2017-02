BAFTA 2017: «La La Land», εκπλήξεις στους ηθοποιούς και ο μέγας Μελ Μπρουκς

Με πέντε βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό της καλύτερης ταινίας, το μιούζικαλ του Ντέιμιεν Τσαζέλ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί για τα επερχόμενα Oscar.

Από τον Τάσο Μελεμενίδη

Ταυτισμένη εδώ και χρόνια με τον μόνιμο οικοδεσπότη της, Στίβεν Φράι, η βραδιά της απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας, συνήθως χαρακτηρίζεται από τις ορέξεις του. Όντας σοβαρός και μετρημένος, με αστεία γραμμένα πάνω στην ευγλωττία του και αναμενόμενα καρφάκια για τον Τραμπ, παρουσίασε μια σοβαρή και μετρημένη τελετή που άφηνε περισσότερο χώρο στους πρωταγωνιστές της, τους βραβευμένους δηλαδή της χρονιάς.

Τα βραβεία που κάνουν πως δε γνωρίζουν ότι υπάρχουν και τα Oscars, επιβεβαίωσαν πως η συζήτηση περί καλύτερης ταινίας της χρονιάς αρχίζει και τελειώνει στο «La La Land» παρά τους αξιόλογους αντιπάλους που έχει δίπλα του. Η ταινία του Ντέιμιεν Τσαζέλ πήρε τα «βαριά» αγαλματίδια της καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, με τις εκπλήξεις να έρχονται στις ερμηνευτικές κατηγορίες, με την επικράτηση του Κέισι Άφλεκ (του πιο ταλαντούχου ηθοποιού της οικογένειάς του, όπως τον χαρακτήρισε ο Φράι) για το «Manchester By the Sea» στον Ά΄ανδρικό ρόλο, του Ντεβ Πατέλ για το «Lion» στον Β' ανδρικό και της Βαϊόλα Ντέιβις για το «Fences» στον Β' Γυναικείο, τρία ονόματα δηλαδή που δεν θεωρούνται τα μεγάλα φαβορί στις αντίστοιχες κατηγορίες των Όσκαρ. Το «La La Land» πήρε συνολικά 5 βραβεία, αριθμός μικρός σε σχέση με όσα ελπίζει πως θα πάρει σε 2 εβδομάδες.

Στα αμιγώς βρετανικά, ο Κεν Λόουτς υπενθύμισε για ποιους κάνει το σινεμά που κάνει σε έναν απλό, μεστό και ανθρώπινο λόγο, αποδεχόμενος το βραβείο καλύτερου βρετανικού φιλμ της χρονιάς για το «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ», ενώ ο Μπάμπακ Ανβάρι εξακολουθεί να παίρνει διακρίσεις για το «Στη Σκιά του Φόβου» που είχε (και) βρετανική χρηματοδότηση και του χάρισε το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη.

Η ωραιότερη όμως στιγμή της βραδιάς έγινε στο τέλος. Ο Στίβεν Φράι, αποχαιρετώντας κοινό και τηλεθεατές, είπε πως «σήμερα βρεθήκαμε σε αυτό τον χώρο, τη βραδιά που τιμήθηκε ο Μελ Μπρουκς και τίποτα δε μπορεί να ξεπεράσει κάτι τέτοιο» αφού λίγες στιγμές πριν, ο 91χρονος μέγας κωμικός που μπορεί να μην είχε τη σπιρτάδα της νιότης του αλλά παραμένει απολαυστικός, πήρε το τελευταίο βραβείο της βραδιάς, το τιμητικό Fellowship για την προσφορά του στο χώρο. Ο Μπρουκς εξέφρασε τη χαρά του που οι βρετανοί τιμούν, άρα καταλαβαίνουν, έναν αμερικανό κωμικό, είπε πως ξέχασε το διαβατήριο του ερχόμενος στην Αγγλία γιατί στο μυαλό του δεν είναι διαφορετική χώρα από τις ΗΠΑ και στο τέλος, για να αποτιμήσει την αξία αυτού του βραβείου, ενημέρωσε πως δεν θα το πουλούσε στο ebay, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα που πήρε στην καριέρα του. Η βράβευση του Μπρουκς ήταν όμως πάνω απ'όλα, μια υπενθύμιση του πόσο λείπουν σήμερα οι ταινίες του, σε μια εποχή που η κωμωδία (ακόμη και η λεγόμενη «αναρχική») έχει νικηθεί κατά κράτος από την πολιτική ορθότητα και δύσκολα ξεφεύγει από τα στενά όριά της.

Αναλυτικά οι νικητές της βραδιάς:

Καλύτερη Ταινία: «La La Land»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία: «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ»

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Ντέιμιεν Τσαζέλ, «La La Land»

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: Κένεθ Λόνεργκαν, «Manchester by the Sea»

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: Λουκ Ντέιβις, «Lion»

A' Ανδρικός Ρόλος: Κέισι Αφλεκ, «Manchester by the Sea»

Α' Γυναικείος Ρόλος: Εμα Στόουν, «La La Land»

B' Ανδρικός Ρόλος: Ντεβ Πατέλ, «Lion»

B' Γυναικειός Ρόλος: Βαϊόλα Ντέιβις, «Fences»

Καλύτερη Μουσική: Τζάστιν Χάρβιτζ, «La La Land»

Καλύτερη Φωτογραφία: Λάινους Σάντγκρεν, «La La Land»

Καλύτερο Μοντάζ: Τζον Γκίλμπερτ, «Αντιρρησίας Συνείδησης»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Στιούαρτ Γρεγκ & Ανα Πίνοκ, «Φανταστικά Ζώα και Που Βρίσκονται»

Καλύτερα Kοστούμια: Μαντελίν Φοντέιν, «Jackie»

Mακιγιάζ και Κομμώσεις: Τζ. Ρόι Χέλαντ & Ντάνιελ Φίλιπς, «Florence Foster Jenkins»

Ηχος: Σιλβέν Μπελεμάρ, Κλοντ Λα Χάγιε, Μπερνάρντ Γκαριεπί Στρομπλ, Άφιξη»

Καλύτερα Οπτικά Εφέ: «Το Βιβλίο της Ζούγκλας»

Ντεμπούτο από Βρετανό: Μπαμπάκ Ανβάρι, «Στη Σκιά του Φόβου»

Ξενόγλωσση Ταινία: «Ο Γιος του Σαούλ»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «13th»

Καλύτερο Animation: «Ο Κούμπο και οι Δυο Χορδές»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Animation: «A Love Story»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: «Home»

Ανερχόμενος Σταρ: Τομ Χόλαντ