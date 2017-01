Αποκαλύφθηκε ο τίτλος του νέου «Star Wars»

Από τον Πάνο Γκένα

Ο Ράιαν Τζόνσον έλεγε εδώ και καιρό πως ο τίτλος του «Επεισοδίου 8» είναι δεδομένος. Είχε μάλιστα υπονοήσει πως δεν είναι πρωτότυπος και μπορεί να τον έχουμε ήδη «δει» σε κάποια άλλη πλατφόρμα, όπως βιβλίο ή video game. Και σήμερα με σχετική ανάρτηση στο twitter αποκαλύφθηκε πως ο υπότιτλος του όγδοου επεισοδίου της saga είναι «The Last Jedi» (Ο Τελευταίος Τζεντάι). Με αυτό τον τίτλο είχε κυκλοφορήσει το 2013 το μυθιστόρημα των Μάικλ Ριβς και Μάγια Κάθριν Μπόνχοφ (αρχικός τίτλος του βιβλίου ήταν Jedi Dawn), αν και λογικά δεν θα έχει καμία σύνδεση με την ταινία.

Να θυμίσουμε πως το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν φήμες για τα «Tale of the Jedi Temple» και «The Order of the Dark Side», λαμβάνοντας υπόψη τις αναλογίες των τίτλων της κλασικής τριλογίας με τα πρίκουελ, αλλά και τις νέες ταινίες (π.χ. Μία Νέα Ελπίδα / Η Αόρατη Απειλή / Η Δύναμη Ξυπνάει). Ο δυσοίωνος τίτλος του «Τελευταίου Τζεντάι» αντλεί έμπνευση από την σκοτεινή πλευρά της Δύναμης και ακολουθεί το παράδειγμα των «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» και «Η Επίθεση των Κλώνων»

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq