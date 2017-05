Αντίο στον Ρότζερ Μουρ (1927-2017)

Από τον Τάσο Μελεμενίδη

Ο Ρότζερ Μουρ, ένας από τους σημαντικότερους βρετανούς ηθοποιούς του 20ου αιώνα, αυτός που κέρδιζε συνήθως τα γκάλοπ για τον δημοφιλέστερο και πιο αγαπημένο Τζέιμς Μποντ, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή στην Ελβετία όπως ανέφερε η λιτή ανακοίνωση της οικογένειάς του. Ο Μουρ άφησε πίσω του μια καριέρα που ξεκινά από τη δεκαετία του 50 και τον έφερε στην πρώτη γραμμή των βρετανών ηθοποιών, πρώτα με την συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «Ο Άγιος» και αργότερα με την εμφάνισή του για 13 χρόνια (και 7 ταινίες) ως πράκτορας 007.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg