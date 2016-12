Αντίο Κάρι Φίσερ (1956-2016). Η Δύναμη θα είναι για πάντα μαζί σου

Το 2016 τελικά δεν ήταν χρονιά για επαναστάτες...

Από τον Πάνο Γκένα

Η Κάρι Φίσερ, η ατρόμητη Πριγκίπισσα Λέια του «Πολέμου των Άστρων», πέθανε σε ηλικία 60 ετών. Να θυμίσουμε πως η Φίσερ υπέστη την Παρασκευή ένα σοβαρό επεισόδιο καρδιακής προσβολής σε πτήση από το Λονδίνο στο Λος Άντζελες. Μετά την προσγείωση μεταφέρθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες στο UCLA Medical Center και από τότε βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική.

Το τελευταίο διάστημα η Φίσερ βρισκόταν σε περιοδεία για την αυτοβιογραφία της «The Princess Diarist» που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα, ενώ παράλληλα γύριζε και το επόμενο επεισόδιο του «Star Wars», μετά την συγκινητική επιστροφή της στο «Η Δύναμη Ξυπνάει» πέρσι.

Κόρη της ηθοποιού Ντέμπι Ρέινολντς («Τραγουδώντας στη Βροχή») και του τραγουδιστή Έντι Φίσερ, η Κάρι βρέθηκε άμεσα στο προσκήνιο του Χόλιγουντ, γεγονός που καθόρισε τη ζωή και τις επιλογές της στην κινηματογραφική βιομηχανία. «Μεγάλωσα στα παρασκήνια της show business. Γι' αυτό δεν είχα καμία επιθυμία να εμπλακώ σ' αυτή», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στους New York Times το 2006.

Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν 2 χρονών και περασε δεκαετίες αποξενωμένη από τον πατέρα της. Στα 15 της εμφανίστηκε μαζί με την μητέρα της στην αναβίωση του «Irene» στο Μπρόντγουεϊ, ενώ δυο χρόνια αργότερα έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την κωμωδία «Shampoo» στο οποίο συμπρωταγωνίστησε με τους Γουόρεν Μπίτι, Γκόλντι Χον και Τζούλι Κρίστι.

Η αποθέωση (σχεδόν κυριολεκτικά) ήρθε με το «Star Wars» του Τζορτζ Λούκας το 1977. Ντυμένη στα λευκά, με την εμβληματική κόμμωση και με το νεανικό της θράσος έγινε η Πριγκίπισσα Λέια ένος «γαλαξία πολύ, πολύ μακριά». Η Φίσερ έγινε άμεσα στοιχείο της ποπ κουλτούρας και ο θρυλικός, δυναμικός χαρακτήρας της έγινε θηλυκό πρότυπο, όταν οι γυναίκες είχαν πολύ διαφορετική αντιμετώπιση στην κινηματογραφική (και μη) βιομηχανία.

Μετά το πρώτο «Star Wars» και τα σίκουελ «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται», «Η Επιστροφή των Τζεντάι» η Φίσερ είχε μια σταθερή καριέρα σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90, όπου και έγινε μία από τις καλύτερες επιμελήτριες σεναρίων της βιομηχανίας.

Είχε προηγηθεί το σχεδόν αυτοβιογραφικό «Postcards from the Edge», το οποίο φανέρωσε την οξυδερκή γραφή της, έγινε best-seller και στη συνέχεια κινηματογραφική ταινία με την Μέριλ Στριπ και Σίρλεϊ Μακ Λέιν, τo «Φλερτάροντας τη Ζωή» σε σκηνοθεσία Μάικ Νίκολς.

Πολλοί θα την θυμούνται στη ρομαντική κωμωδία του 1989 «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» της Νόρα Έφρον, στο «The 'Burbs» με τον Τομ Χανκς, αλλά και στα «The Blues Brothers», η «Χάνα και οι Αδελφές της», «Scream 3» και τα τηλεοπτικά «Frasier», «Sex and the City», «The Big Bang Theory» κ.α.

Η Φίσερ υπήρξε καυστικά ειλικρινής με τη ζωή της, με τα σοβαρά προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά και με τα θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε. Η επιδραστική παρρησία της για τον εθισμό της, είχε ως αποτέλεσμα να παραλάβει το ανθρωπιστικό Βραβείο ως επίτευγμα ζωής από το Κολλέγιο του Χάρβαρντ το 2016.

May the force be with you. Always.

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) December 27, 2016